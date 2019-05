Dailyletter 3660 del 20 maggio 2019

Internet Perché il ban di Google&Co. solo a Huawei? Le altre aziende cinesi non competitor degli Usa su smartphone e 5G di Luigi Garofalo Dopo Google, anche le aziende Usa produttrici di chip e microchip – da Intel a Qualcomm, da Xilinx a Broadcom – si sono adeguate alla linea dettata dall’amministrazione Trump e hanno “tagliato i ponti” con Huawei, congelando le forniture destinate al colosso tecnologico cinese. Sul web i milioni di…

Internet Cloud decentralizzato basato su blockchain, il guru Gilles Fedak al seminario Bordoni il 23 maggio a Roma di Luigi Garofalo Viviamo nel Web 2.0 con i suoi vantaggi e svantaggi, tra questi ultimi la supremazia dei monopolisti digitali, dei cosiddetti Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon), criticati anche dall’inventore del world wide web, Tim Berners-Lee, per aver dato vita a “un motore di iniquità e divisione, influenzato…

Internet Fake news: l’advertising politico mette in difficoltà Google, le valutazioni di Bruxelles di Flavio Fabbri Sono stati illustrati venerdì scorso i nuovi dati relativi al Codice di buone pratiche firmato con l’Europa da Google, Facebook e Twitter per il contrasto attivo alla disinformazione online e la tutela dei diritti degli utenti di rete alla privacy e alla sicurezza. L’avvicinarsi delle elezioni per…

Internet Privacy, il principe Harry vince una causa contro i paparazzi grazie al GDPR di Piero Boccellato La scorsa settimana il principe Harry si è reso protagonista di una grande vittoria nella lunga battaglia della Royal Family inglese contro i paparazzi. Il Duca di Sussex ha vinto la causa che ha portato in tribunale l’agenzia di stampa americana Splash News, responsabile di aver fotografato lo…

Telecoms Banda ultralarga in FTTH: accordo Tiscali – Open Fiber per 271 città entro il 2023 di Redazione Key4biz Firmata da Tiscali e Open Fiber l’estensione della partnership strategica per la diffusione in Italia dei servizi ultrabroadband in modalità Fiber To The Home (FTTH), la rete in fibra ottica che arriva direttamente nelle abitazioni e negli uffici e che Open Fiber sta realizzando sull’intero territorio…

Media Diritti Tv internazionali calcio, Antitrust scopre intesa segreta tra operatori, multa di 67 milioni di Luigi Garofalo Per ogni procedura di gara, gli operatori non hanno formulato in autonomia le proprie offerte, ma hanno invece realizzato condotte tese ad influenzare reciprocamente le modalità di partecipazione alle gare per contenere l’ammontare dell’offerta economica da presentare alla Lega Nazionale Professionisti…

Internet Google Vs Huawei. Dalla Guerra Fredda alla Tech War? Sono cambiate solo le armi di Michele Mezza Si rompe definitivamente la neutralità del web. La Silicon Valley diventa la trincea digitale americana e Android viene arruolato nei Marines. Il 5G non è più una tecnologia ma una politica strategica che le città non possono più delegare agli operatori telefonici. …

Internet Reddito di cittadinanza anche per l’acquisto di smartphone. Paniere più largo di Luigi Garofalo Cade l’editto “anti-Unieuro” lanciato da Laura Castelli (M5S), viceministro dell’Economia, che a ottobre scorso aveva annunciato controlli severi nei confronti di coloro che avessero speso il denaro del bonus per comprare smartphone ed elettrodomestici. Il ministero del Lavoro ha deciso di ampliare…

Internet Efficienza energetica, al via oggi le domande per il Fondo nazionale da 300 milioni di Flavio Fabbri Possono essere inoltrate a partire da oggi le domande per accedere alle agevolazioni previste dal Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica. Dalle ore 12:00 di lunedì 20 maggio, è attiva sul sito web di Invitalia la piattaforma online tramite cui fare domanda per ottenere finanziamenti a tasso…

Smart City Auto elettrica solare: prime consegne in Svezia nel 2020, in otto anni se ne produrranno 260 mila di Flavio Fabbri È la prima vera automobile a impatto ambientale zero e con mobilità assicurata solo ed esclusivamente da energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili: si tratta della Solar Electric Vehicle (SEV) di serie di Sono Motors che sarà prodotta in Svezia a partire dal 2020. Dalla metà del prossimo…

Internet Vittorio Micheli (Accenture): “Vincere le sfide dell’Industry dei media? Con il fruitore al centro” di Luigi Garofalo Videointervista a Vittorio Micheli, Managing Director Media Industry ICEG – Accenture, che ci spiega, al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, quali sono e come l’Industry dei media può vincere le nuove sfide. Al Festival di Dogliani, Micheli ha partecipato al panel “Le nuove sfide nel mondo…

Internet Assicurazioni e cambiamenti climatici: una compagnia su due si affida a IA e machine learning di Flavio Fabbri I clienti delle compagnie assicurative temono sempre più che la propria copertura non sia sufficiente per i rischi emergenti, dalla sicurezza informatica alle minacce ambientali. È quanto emerso dal nuovo “World Insurance Report 2019”, pubblicato nei giorni scorsi daCapgemini ed Efma, secondo cui le…

Contributors Giovani e Internet, perché il web è un abile rilevatore del disagio adolescenziale? di Barbara Volpi Oggi la distinzione tra reale e virtuale è arbitraria, difficile coglierne il senso e soprattutto il nesso che contraddistingue i due modi di essere nella realtà, soprattutto per gli adolescenti che fanno di quella realtà modi di esistere e di presentarsi al mondo. Un debutto in società che si plasma…

Internet Come funziona la marketing automation al servizio del CRM di Andrea Boscaro – The Vortex Chiunque navighi online è consapevole del fatto che la pubblicità ha molto spesso una componente comportamentale, basata su quanto da noi fatto o non portato a termine. Retargeting e mail automatizzate sono però solo le forme più evidenti di marketing automation che assume tratti più convincenti quando…

Internet Enrico Boccardo confermato Presidente della Coalizione Fixed Wireless Access di Redazione Key4biz “Inizia una nuova storia, ma è sempre la nostra storia”. Così Enrico Boccardo, confermato per i prossimi tre anni alla Presidenza della Coalizione del Fixed Wireless Access. La Coalizione punta a portare la banda ultra larga in tutta Italia, zone impervie comprese, grazie alla tecnologia fixed…

Internet Turismo, interventi a favore dei giovani della Regione Lazio di Sercam Advisory Obiettivi Favorire la fruizione consapevole della cultura e creare un percorso di accompagnamento e di sostegno del processo di crescita individuale, sociale ed economica dei giovani, mediante l’individuazione di percorsi turistico-naturali che valorizzino le risorse paesaggistiche, culturali,…

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Golf Battle di Neosperience Team Siete amanti del golf ma faticate a trovare il tempo per completare dodici buche in tutta calma? Niente paura, abbiamo la soluzione: Golf Battle! Nessuna restrizione di genere, ovviamente, per la versione digitale e coloratissima del famoso gioco “Gentlemen Only Ladies Forbidden”. L’app è ben…

Focus Mail Seminario Bordoni: l’agenda. Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0 | Roma, 23 maggio 2019 di Redazione Key4biz Seminari BordoniCloud distribuito, supercalcolo e web 3.0 23 maggio 2019Oratorio del GonfaloneVia del Gonfalone, 32ARoma Lo sviluppo del cloud ha visto una sempre maggior concentrazione di risorse di calcolo e “storage”. Grandi “server farm”, grande efficienza nella gestione…

Mappamondo Cambiamenti climatici: il 7 giugno a Bologna conferenza finale su “Life RainBO” di Redazione Key4biz Si terrà il 7 giugno 2019, presso il Museo Civico Archeologico – Sala del Risorgimento (ingresso da Via de’ Musei 8), la conferenza finale del progetto “Life RainBO” (www.rainbolife.eu), che ha per obiettivo la riduzione delle vulnerabilità del territorio ai cambiamenti climatici e nello specifico…

Mappamondo Cloud. Neosperience lancia la nuova piattaforma basata su IA ‘People Analytics’ di Redazione Key4biz La PMI innovativa Neosperience,attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience e guidata da Dario Melpignano, annuncia il lancio sul mercato di Neosperience People Analytics: una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che permette di conoscere in profondità il…