Dailyletter 3659 del 17 maggio 2019

Telecoms Rete unica con Open Fiber, Starace (Enel): “Nessuna sollecitazione da Tim” di Luigi Garofalo “Non abbiamo avuto sollecitazioni formali da parte di Tim per quanto riguarda possibili combinazioni, accrocchi o vendite, al di là di quello che si legge sui giornali”,ha detto Francesco Starace l’Ad di Enel, che controlla il 50% di Open Fiber insieme a Cdp che detiene l’altro 50%, rispondendo alle…

Internet Android, anche l’Antitrust italiana apre istruttoria contro Google per abuso di posizione dominante di Piero Boccellato Google, tramite il sistema operativo Android, detiene una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per smart device ed avrebbe rifiutato di integrare nell’ambiente Android Auto la app “Enel X Recharge”, sviluppata da Enel per fornire agli utenti finali informazioni e servizi per la ricarica…

Internet AGCOM senza pace. Interpellanza di M. Capitanio (Lega) sugli incarichi del Segretario Generale di Redazione Key4biz Presentata alla Camera dei Deputati una interpellanza (N°2-00387) a firma dell’on. Massimiliano Capitanio (Lega-Salvini Premier) e indirizzata al ministro dello Sviluppo Economico, che riapre le polemiche sul Segretario generale di AGCOM. La carica di segretario generale dell’Agcom è ricoperta, dal…

Internet Luigi Di Maio: 500 milioni ai Comuni per l’efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile di Flavio Fabbri Una misura contenuta nel Decreto Crescita e dedicata espressamente ai Comuni d’Italia, ritenuta necessaria per la crescita economica in chiave green del Paese: grazie alla cosiddetta norma “Fraccaro”, sono stati stanziati 500 milioni di euro circa per l’efficienza energetica e lo sviluppo …

Internet 5G: 100 milioni di euro per sette nuovi progetti UE di Flavio Fabbri La Commissione europea ha annunciato ieri il lancio di sette nuovi progetti per la sperimentazione delle reti 5G in Europa, per un importo complessivo di 100 milioni di euro. L’iniziativa ha l’obiettivo di allargare la fase di testing della nuova tecnologia al maggior numero possibile di regioni d’Europa…

Internet Alessandro Riva (Accenture): “Come i media possono sfidare gli OTT? Con contenuti di valore e personalizzati” di Luigi Garofalo Videointervista a Alessandro Riva, Consulting Lead for Media Industry Italia e Advertising global expert – Accenture, che ci spiega, al Festival della Tv e dei nuovi media che si è svolto di recente a Dogliani, come i media possono sfidare gli Over the Top. Al Festival di Dogliani, Riva ha partecipato…

Internet La crittografia di WhatsApp? Uno stratagemma di marketing di Rachele Zinzocchi «Ecco perché WhatsApp non sarà mai sicuro». La denuncia, che segue all’ultimo scandalo dell’ennesima falla nell’App di casa Zuckerberg e della potenziale diffusione dei dati personali degli utenti, è arrivata direttamente dal Canale Telegram di Pavel Durov nella notte tra il 15 e il 16 maggio, rilanciando…

Internet Robot industriali, con oltre 9 mila installazioni nel 2018 Italia tra i grandi del mondo di Flavio Fabbri Lo scorso anno le installazioni di nuovi robot industriali hanno raggiunto in Italia quota 9.237 unità, con una crescita dell’11,5% su base annua. Un dato eclatante, che consente al nostro Paese di raddoppiare il livello pre crisi e posizionarsi stabilmente nella parte alta della classifica mondiale. Si…

Internet Privacy, come proteggere cronologia e attività online in pochi semplici click di Paolo Giannace La tutela della nostra privacy è a pochi semplici click, tutta la nostra cronologia e i nostri dati possono essere tutelati senza aspettare l’intervento dall’alto di qualcuno che fino a oggi su questi dati ha basato il proprio business e che sulla gestione della privacy sta battendo per avere ritrovare…

Smart City Mobilità elettrica, nel 2021 il 70% delle batterie sarà made in China di Flavio Fabbri Continua la corsa mondiale all’emobility, non l’unico ma certamente uno dei modelli di mobilità fossil-free su cui industrie e Governi si stanno concentrando maggiormente per risolvere il gravissimo problema dell’inquinamento urbano da trasporti.Ogni anno circa un terzo delle emissioni gassose e…

Telecoms Mobile gaming: ormai è più popolare dei social network di Giordano Rodda SosTariffe.it Diciamolo, gli ultimi mesi non sono stati particolarmente edificanti sul fronte dei social network; dallo scandalo Cambridge Analytica alle fake news sparse un po’ ovunque, dalle campagne elettorali condotte con toni sempre più aspri fino agli scandali dei profili acquistati, è difficile collegarsi…

Telecoms Motorola OneVision: smartphone (quasi) full screen di fascia media per buoni scatti al buio di Silvio Spina SosTariffe.it Chi lo dice che per scattare bene al buio con uno smartphone sia necessario sborsare una cifra enorme per acquistare un top di gamma? Il colosso Lenovo vuole scardinare questa credenza ormai assodata, attraverso l’affascinante Motorola OneVision. Un nome che ricalca non solo l’idea di visione dal punto…

Cybersecurity Europol, smantellata la cyber-gang del malware GozNym di Redazione Key4biz Hanno utilizzato il malware GozNym per cercare di rubare qualcosa come 100 milioni di dollari da oltre 41mila vittime. Con quest’accusa, una rete di cybercriminali è stata smantellata da un’operazione coordinata europea di polizia, secondo quanti riferisce ieri Europol. L’indagine condotta in 4…

Energia Bollette care per sempre o investimento sul fotovoltaico: cosa costa di più? di Davide Raia SosTariffe.it I costi dell’energia elettrica in Italia sono in costante crescita ed è sempre più difficile poter risparmiare sulle bollette della luce. Dopo aver attivato la migliore tariffa luce presente sul mercato libero dell’energia, per continuare a massimizzare il risparmio, soprattutto nel lungo periodo, è…

Contributors Qual è il Paese più populista al mondo? di James Hansen In Italia il termine “populista” non è molto ben definito e per lo più sembrerebbe avere acquisito il senso di “politico o elettore di un partito non di diritto divino”. Altrove, dove si tenta di studiare il fenomeno con rigore accademico, i sondaggisti internazionali hanno creato una definizione più…

Internet Speciale Ulisse: il 30 maggio su Rai Uno una “Notte sulla Luna” con Alberto Angela di Flavio Fabbri Giovedì 30 maggio, alle 21:25, andrà in onda su Rai Uno (canale 101 HD di Tivùsat) lo speciale di “Ulisse – Il Piacere della Scoperta”, dedicato alla storia dello sbarco sulla Luna. Alberto Angela, a 50 anni esatti di distanza dallo storico evento che ha portato per la prima volta nella storia un uomo…

Focus Mail Seminario Bordoni: l’agenda. Cloud distribuito, supercalcolo e web 3.0 | Roma, 23 maggio 2019 di Redazione Key4biz Seminari BordoniCloud distribuito, supercalcolo e web 3.0 23 maggio 2019Oratorio del GonfaloneVia del Gonfalone, 32ARoma Lo sviluppo del cloud ha visto una sempre maggior concentrazione di risorse di calcolo e “storage”. Grandi “server farm”, grande efficienza nella gestione…

Mappamondo Presentato a Roma il progetto Knowledge Exchange Program: ecco i 15 ambasciatori dell’innovazione di Redazione Key4biz È stato presentato ieri a Roma, presso la sede di Enea, il progetto Knowledge Exchange Program (KEP), sviluppato dalla stessa Enea in collaborazione con CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere, che mette a disposizione delle imprese e delle loro associazioni un team di 15…

Mappamondo ANGI, i giovani innovatori presentano il manifesto alla Camera di Redazione Key4biz Un grande successo di pubblico e di contenuti la presentazione del Manifesto Europeo per l’Innovazione organizzato oggi alla sala stampa della Camera dei Deputati da parte dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Tante autorità intervenute a sostegno dell’iniziativa, tra cui: On.Fabio…