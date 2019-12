Facebook, in una lettera, respinge l'appello del Procuratore generale statunitense William Barr e mantiene la sua decisione di rendere inaccessibili a terzi i messaggi scambiati sulle piattaforme di proprietà dell'azienda di Menlo Park.

Facebook ha rifiutato la chiamata da parte dei governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Australia per creare una “backdoor” nelle sue app di messaggistica in modo che i funzionari delle forze dell’ordine possano accedere ai messaggi crittografati.

La società di Mark Zuckerberg ha affermato ieri tramite una lettera, che respinge l’appello del Procuratore generale statunitense William Barr e mantiene la sua decisione di rendere inaccessibili a terzi i messaggi scambiati sulle piattaforme di proprietà dell’azienda di Menlo Park, già presente su WhatsApp, che sarà estesa a Messenger e anche a Instagram.

Facebook Vs Barr

I ministri dei tre Paesi hanno pubblicato una lettera aperta lo scorso ottobre chiedendo a Facebook di interrompere i piani di estensione della crittografia al suo servizio Messenger, oltre a WhatsApp.

Ciò significherebbe che la polizia e altri funzionari delle forze dell’ordine non potevano accedere ai messaggi sulle piattaforme per indagare e perseguire i reati.

L’apertura delle piattaforme alle forze dell’ordine violerebbe il “principio fondamentale” della crittografia end-to-end, ha affermato Facebook, secondo cui solo il mittente e il destinatario di un messaggio hanno le chiavi per “sbloccare” e leggere ciò che viene inviato.

Nessun passo indietro per Facebook

“Nessuno può intercettare e leggere questi messaggi – non noi, né i governi, né gli hacker o i criminali“, ha dichiarato l’azienda in una lettera ai tre governi.

Inoltre, è “semplicemente impossibile” interrompere la crittografia al solo scopo delle forze dell’ordine senza indebolire la sicurezza in tutto il sistema, ha affermato Facebook.

“I messaggi privati ​​delle persone sarebbero meno sicuri e i veri vincitori sarebbero chiunque cerchi di trarre vantaggio da quella sicurezza indebolita. Non è qualcosa che siamo pronti a fare“, ha comunicato l’azienda di Menlo Park.

Facebook ha affermato che continuerà a consultarsi con i gruppi dell’industria e della società civile sui modi per rafforzare la sicurezza sulle sue piattaforme e cooperare con le forze dell’ordine ove possibile “purché sia ​​coerente con la legge e non comprometta la sicurezza dei nostri utenti“.

William Barr e la crittografia end-to-end

In un evento organizzato ieri dal Wall Street Journal, Barr è tornato alla carica, sostenendo che applicazioni cifrate come WhatsApp e Signal hanno aiutato “organizzazioni terroristiche, cartelli della droga, molestatori di bambini e bande dedite alla pedopornografia“.

Le parole di Barr sono arrivate nello stesso giorno in cui Facebook e Apple sono state chiamate a testimoniare sulla crittografia davanti a una commissione del Senato Usa, in cui i dirigenti di Facebook e Apple hanno difeso le loro pratiche sulla privacy.

Il responsabile della privacy di Apple, Erik Neuenschwander, ha evidenziato l’importanza della crittografia su iPhone per proteggere dati sensibili come quelli bancari e sanitari, e ha spiegato che non c’è modo di consentire l’accesso alle forze dell’ordine senza al contempo lasciare una porta aperta agli hacker.