Un’informazione locale e globale per conoscere il virus e contrastare l’epidemia. Tivùsat potenzia l’offerta “all news” puntando su affidabilità e approfondimento, tecnologia e qualità della visione. Tra le novità i canali della Camera dei Deputati e della business community.

La disinformazione è dalla parte della pandemia, perché fa crescere la paura, la diffidenza e la tendenza a comportamenti irrazionali e quindi dannosi per sé stessi e la collettività.

Per sconfiggere il Covid-19 è fondamentale disporre di fonti di informazione affidabili, accessibili, sicure e puntuali. Soprattutto nel momento di lancio della cosiddetta “Fase 2” inaugurata dal Governo Conte in questi giorni.

La piattaforma televisiva satellitare gratuita Tivùsat ha ulteriormente potenziato la propria offerta informativa superando i 20 canali “all news”, sia nazionali, sia internazionali, di cui diversi in tecnologia HD.

Canali “all news”

“Oltre ai principali canali italiani di news – Rai News 24 e TGcom24 – sono disponibili i più autorevoli canali all news internazionali: BBC, CNBC, France24, I24 News, Euronews che è trasmesso in otto lingue, tra cui russo e arabo”, si legge nella nota diffusa oggi.

La piattaforma va anche oltre i confini europei, con TRTworld in Turchia, CGTN in Cina, “Nhk World-Japan” in Giappone, Al Jazeera e Al Jazeera English.

Fondamentale anche il rapporto diretto con le Istituzioni italiane e i channel informatici tematici, come il canale della Camera dei deputati, che assicura le dirette di tutte le sedute dell’Assemblea e la trasmissione, in diretta o in differita, delle audizioni delle Commissioni, oltre a documentari, materiali di archivio e programmi autoprodotti.

Vista la crisi economica legata alla pandemia e i dubbi sul futuro di diversi settori produttivi (ma anche legati ai servizi, alla distribuzione, al consumo), su Tivùsat c’è anche BFC, il nuovo canale all news dedicato alla business community, che offre idee, trend, interviste e approfondimenti per il mondo della finanza, delle imprese e degli innovatori.

Tecnologia e qualità della visione

Complessivamente, l’offerta della piattaforma ha nell’informazione uno dei suoi caratteri distintivi, con 150 canali tv e radio. Altra caratteristica della piattaforma è la sua attenzione all’innovazione tecnologica, alla qualità della visione e dell’esperienza utente, con 52 canali in HD e 7 in 4k.

Tra i canali “all news”, Rai News 24 e Al Jazeera sono in HD.

Circa il 10% delle famiglie italiane riceve oggi gratuitamente la tv via satellite proprio grazie a Tivùsat, con oltre 3,6 milioni di smartcard attivate e 6 milioni di spettatori.

Altro punto forte è la semplicità nell’attivazione, che non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato Tivùsat (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM certificati dalla società.