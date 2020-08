Cosa guardare in Tv: DOWNTON ABBEY – il film, su Sky Cinema

Tra le prime tv appena arrivate su Sky Cinema, non dovete perdere DOWNTON ABBEY, il film tratto dalla famosa e pluripremiata serie TV britannica.

La serie aveva appassionato milioni di spettatori a partire dalla Gran Bretagna ma il successo si è poi esteso in tutta Europa, e persino in America, cosa assai rara per un prodotto anglosassone.

Il successo aveva seguito tutte le 52 puntate delle sei stagioni tv dal 2010 al 2015, facendo raccogliere alla serie in patria e all’estero, molti e importanti premi e riconoscimenti fino a farla diventare un cult. A quattro anni dalla fine delle 6 stagioni il team creativo e artistico della serie si è riunito ed è tornato questa volta sul grande schermo, e ancora una volta non ha deluso.

DOWNTON ABBEY: trama

Siamo nello Yorkshire, nel 1927, e ancora una volta nella splendida cornice dell’aristocratica tenuta di DOWNTON ABBEY dove vive la famiglia Crowley e la sua nutrita e variegata servitù, ma questa volta il film è tutto incentrato su un evento speciale che scuote l’apparente tranquillo e ritrovato tran tran della dimora : la prossima visita ufficiale di Re Giorgio V e la sua consorte la regina Mary.

Una notizia che semina panico e scompiglio tra gli abitanti di DOWNTON ABBEY per i complessi e ansiogeni preparativi.

La prima a essere sconvolta da questo evento sarà proprio la servitù della dimora, che dovrà faticare non poco, e tra esilaranti situazioni, a mantenere saldo il proprio ruolo e la propria professionalità una volta arrivata la servitù della casa reale, composta da arroganti maggiordomi, presuntuosi cuochi e altezzose governanti.

In famiglia, tra gli agitati, troviamo Lady Violet (Maggie Smith) preoccupata per l’arrivo della dama di compagnia della Regina, rea a suo avviso, di dare troppo spazio alla sua cameriera che teme possa indicare come erede.

A complicare le acque, la minaccia di un traditore che si teme possa infiltrarsi durante i festeggiamenti, e che sembra voglia uccidere il re.

Non manca una venatura romantica con una storia d’amore che muove i primi passi.

Ma la trama raccontata così brevemente, o anche in modo più articolato, non farà mai onore e non renderà mai bene l’idea di quello che gli autori sono riusciti a fare e raccontare.

Questo è un film che va visto e non raccontato, solo così si potrà godere dei raffinati e ironici dialoghi, degli intrighi e delle passioni e di tutto quel complesso e stupefacente quadro d’epoca che gli autori sono riusciti a ricostruire attraverso le storie della famiglia Croley.

La serie e il film rappresentano un grande affresco storico, sociale e culturale dell’Inghilterra primi Novecento, in cui vengono tratteggiati i grandi cambiamenti sociali in arrivo, dal tramonto dell’aristocrazia alla crescita di nuove classi sociali, la guerra, l’ascesa del fascismo e molti altri grandi eventi ampiamente raccontati nella serie.

Il film ti cattura e ti avvolge per l’eleganza, l’ironia, gli intrighi , gli attori straordinari tra cui spicca, come sempre del resto, Maggie Smith!

Il film, come la serie, è stato ideato e scritto principalmente da Julian Fellowes, e diretto da Michel Engler .

Il cast è principalmente lo stesso della serie da Hugh Bonneville a Elizabeth McGovern, ma anche Michelle Dockery, Laura Carmichael e tantissimi altri, oltre alla già citata Maggie Smith.

Per tutti. Assolutamente da non perdere.

Buona visione!