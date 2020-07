Little Fires Everywhere è un titolo perfetto e una storia ben più complessa di quanto possa sembrare all’inizio. Tratta dal libro omonimo di Celeste Ng (in Italia Tanti piccoli fuochi) la nuova serie Amazon Exclusive con Reese Witherspoon e Kerry Washington (Scandal) è ora su Prime Video.

Due donne a confronto, due modi molto diversi di essere madre e essere donna, molti segreti, tante bugie, troppi compromessi, questa la storyline principale di Little fires everywhere, un bel drama dalle tinte gialle ma con interessanti e non banali risvolti psicologici, che coinvolgono molti personaggi, ma soprattutto le donne.

Little Fires Everywhere: Trama

Elena Richardson, (la sempre più brava Reese Wiitherspoon), la incontriamo subito nell’antefatto, quando la vediamo immobile e con le lacrime agli occhi, guardare incredula la sua bella casa che brucia, mentre i camion dei vigili del fuoco arrivano a sirene spiegate.

E abbiamo già un’idea di quello che può essere successo, sentendo pronunciare alcune frasi da 3 dei suoi 4 figli: “ tanto…come sempre..darà la colpa a Izzy (…la bravissima e giovanissima Megan Stott).

Ma il racconto inizia 4 mesi prima, siamo nel 1997, quando nell’elegante quartiere dove vive Elena con sua famiglia, arriva Mia Warren (Kerry Washinghton, la famosa e sensuale protagonista di Scandal), un’ afroamericana anticonformista e disinibita, a bordo di una vecchia auto dove sembra dormire insieme alla sua figlia adolescente Pearl (Lexi Underwood).

Elena si incuriosisce subito di Mia, e mostra in modo eccessivo e non ricambiato, un grande affetto verso di lei e sua figlia, tanto da affittarle a un prezzo irrisorio, il cottage accanto alla sua abitazione.

Elena è all’apparenza, e secondo i canoni che le sono stati inculcati e che lei sta inculcando ai suoi figli, una donna perfetta e realizzata: ha 4 figli ,2 maschi e 2 femmine, belli e sani, un bel marito avvocato che la ama, un lavoro da giornalista in un piccolo giornale locale, una bella casa e una vita organizzata fin nei minimi dettagli…anche il sesso: il mercoledì e il sabato, perché “programmato è più divertente”.

Mia è l’esatto contrario; lei è un’artista e la sua è una vita on the road, sempre in viaggio; nuove città, nuove case, nuovi lavori che le servono per arrotondare gli introiti dei suoi lavori da artista, con una figlia al seguito sempre più stanca di non potersi fermare in un posto e avere una vita normale come gli altri ragazzi della sua età.

Mia è misteriosa sul suo passato, ma non ama parlare di sé neanche al presente.

Le due donne e le loro vite, ma soprattutto le vite dei loro figli, si intrecciano e quelli che sembravano equilibri perfetti iniziano a vacillare.

Ma niente è come appare, né per Elena né per Mia e un passato che credevano cancellato, allontanato, dimenticato, torna prepotentemente.

Su Amazon Prime Video

Abbiamo subito la percezione che qualcosa di grosso è successo, o sta per succedere, ma dobbiamo aspettare un lungo prologo della storia per entrare nel vivo della parte più bella e interessante di questa serie.

Solo allora tutti i profili dei personaggi verranno a galla e in un crescendo drammatico, si metteranno in gioco, si attaccheranno, si odieranno , si ameranno e finalmente, si metteranno in discussione.

Un po’ Desperate Housewife, un po’ Big Little lies, questa serie ti prende lentamente e non ti lascia più, e per le donne in particolare, è da segnalare che una delle linee narrative più interessanti è il racconto e l’analisi delle varie sfaccettature dell’essere madre, dalla gioia al fallimento, dall’amore all’egoismo e molto più.

La serie, è stata scritta, diretta e interpretata in gran parte da donne a partire da Reese Witherspoon e Kerry Washinghton produttrici della serie, alla regista Lynn Shelton, recentemente e prematuramente scomparsa a 54 anni.

Da guardare con attenzione e senza fretta. Per le donne un’occasione di riflessione.

Su Amazon Prime Video.