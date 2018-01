Mackevision, società tedesca specializzata in tecnologie CGI (computer-generated-imagery) per la produzione di contenuti interattivi e immersivi, come effetti speciali, 3D e animazioni. ha una forte esperienza internazionale e ha prodotto contenuti per importanti videogiochi come “Game of Thrones”.

Accenture ha annunciato l’acquisizione di Mackevision, società tedesca specializzata in tecnologie CGI (computer-generated-imagery) per la produzione di contenuti interattivi e immersivi, come effetti speciali, 3D e animazioni.

Mackevision, che ha una forte esperienza internazionale e ha prodotto contenuti per importanti videogiochi come “Game of Thrones”, impiega 500 persone e ha uffici a Monaco, Amburgo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Giappone e Corea del Sud.

Le competenze di Mackevision rafforzeranno l’offerta di Accenture nell’ambito della creazione di contenuti multimediali, in particolar modo attraverso l’approccio dei digital twin, che cambierà sensibilmente il modo di rapportarsi alla progettazione e alla gestione di oggetti di qualsiasi genere. Un digital twin è la rappresentazione virtuale di un oggetto o un sistema fisico, il cui comportamento varia a seconda di come lo si imposta (se si parla di una simulazione) o del comportamento della controparte fisica, reale, se l’oggetto è già esistente.

Creare un modello virtuale funzionante di un oggetto complesso, ad esempio un veicolo, permette di migliorarlo anche se non esiste ancora e di arrivare alla fase di creazione del prototipo con una impostazione quasi definitiva.

Le soluzioni da Mackevision hanno riscosso molto successo specialmente nel settore automotive, con clienti come BMW, Jaguar, Mercedes-Benz e Hyundai; l’acquisizione contribuirà a consolidare la già forte presenza di Accenture in questo ambito, che annovera progetti innovativi per clienti quali Maserati e Ducati.

Accenture ha di recente annunciato anche l’acquisizione del network francese Altima, struttura specializzata nel design di customer experience.