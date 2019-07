Content Marketing: come far crescere il tuo business in 7 step

Senza una strategia non è possibile definire i propri obiettivi, creare contenuti coerenti, e verificare l’efficacia delle proprie attività.

Digital Customer Experience (DCX) è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di Dario Melpignano, Ceo di Neosperience. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. Per la versione inglese vai al blog. è una rubrica settimanale dedicata alla Digital Experience a cura di, Ceo di. Per consultare gli articoli precedenti,. Per la versione inglese vai al

Il content marketing è una necessità imprescindibile per qualsiasi azienda; tuttavia, oltre il 60% delle aziende non ha una strategia di content marketing definita e documentata (CMI).

Senza una strategia non è possibile definire i propri obiettivi, creare contenuti coerenti, e verificare l’efficacia delle proprie attività. Ecco quindi i 7 step per realizzare una strategia di content marketing efficace.

1. Stabilire mission e obiettivi

Il primo step fondamentale da eseguire è definire gli obiettivi che si intende raggiungere e la mission che si vuole completare. Le tematiche da approfondire sono diverse. Per quanto riguarda la mission, si tratta di definire quale target di clientela si vuole raggiungere, il tipo di contenuto che si intende offrire, e i benefici che ne deriveranno.

Gli obiettivi da stabilire, invece, sono le specifiche esigenze che si intende risolvere implementando una strategia di content marketing. Tra questi possiamo trovare la necessità di aumentare il traffico al sito, accrescere popolarità e autorevolezza del brand, migliorare l’indicizzazione sui motori di ricerca, o sviluppare engagement con la community.

2. Individuare i KPI

Il modo migliore per raggiungere dei risultati è che questi siano specifici e misurabili. Stabilire degli indicatori chiave delle performance (KPI) è quindi fondamentale.

Così, ad esempio, tra le principali metriche da monitorare troviamo il numero di visitatori sul sito, il numero di conversioni – rispetto a una specifica azione -, il ranking nelle ricerche online, raggiungere un determinato numero di iscritti alla newsletter, registrare un incremento nelle vendite, mese dopo mese, e così via.

3. Conoscere il proprio pubblico

Come abbiamo detto al primo punto, un elemento fondamentale per stabilire un’efficace strategia di content marketing è definire il proprio target di clientela, coloro ai quali rivolgere i propri contenuti.

Perciò, conoscere il proprio pubblico approfonditamente, in termini di dati demografici – età, sesso, educazione, fascia di reddito -, interessi, e canali di comunicazione preferiti è fondamentale; accanto a questi, non può essere trascurata la necessità di conoscere le abitudini e lo stile di navigazione dei propri utenti, per individuare i contenuti più adatti e individuare il modo più efficace per presentarli.

4. Verificare la propria presenza web

La maggior parte delle aziende, nonostante non abbia una strategia definita e specifica, possiede uno storico considerevole di contenuti, che non può essere trascurato. È necessario condurre un’analisi approfondita del proprio posizionamento sul web, alla luce degli obiettivi e del target di pubblico scelti in sede di definizione della strategia di content marketing.

5. Definire un calendario editoriale

Per lo svolgimento delle attività nel modo più proficuo è necessario dotarsi di un calendario editoriale dettagliato e specifico, che includa i contenuti prescelti, le risorse allocate sulle diverse attività, le piattaforme di destinazione e il momento più adatto alla pubblicazione.

La pianificazione dettagliata, infatti, risulta essere l’elemento chiave per una corretta elaborazione della strategia di content marketing definita.

6. Creare i contenuti

Come mostrato, il lavoro di preparazione è piuttosto lungo e articolato. Una volta definiti tutti i dettagli, dunque, è necessario procedere alla creazione di questi contenuti. A questo scopo, è opportuno svolgere preventivamente una ricerca intorno alla tematica che si intende trattare, per capire quali contenuti già esistono e quale sarà il valore aggiunto del proprio contenuto. A questo punto, non resta altro che produrre questo contenuto e divulgarlo nei modi e nei tempi stabiliti.

7. Misurare i risultati

L’ultimo passaggio consiste nel misurare i risultati della propria strategia di content marketing. A questo scopo, è necessario tornare ai KPI definiti in fase preliminare e verificare quali elementi stiano effettivamente raggiungendo gli obiettivi prefissati.

In questi sette step abbiamo voluto racchiudere tutti i passaggi fondamentali per la realizzazione di una efficace strategia di content marketing. È arrivato il momento di metterla in pratica!

Photo by Skye Studios on Unsplash