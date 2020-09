La soluzione svluppata da Vetrya servirà per rinforzare le misure adottate in materia di prevenzione sanitaria dal Covid-19.

Vetrya ha sottoscritto un contratto per la vendita della soluzione di tracciamento dei contatti Pj20 tracer di Vetrya è stata scelta da un importante brand della moda britannica.

Destinata ai mercati USA e Gran Bretagna del Gruppo, la soluzione servirà alla casa di moda britannica per rinforzare le misure adottate in materia di prevenzione sanitaria dal Covid-19.

Pj20 tracer di Vetrya: come funziona

Pj20 Tracer è una soluzione dedicata alle aziende che hanno bisogno di gestire la salute dei propri collaboratori sia nelle fasi di gestione post emergenza Covid-19 che per il futuro.

Quando due o più dispositivi Bluetooth Pj20 Tracer e/o all’app Pj20 Tracer App si avvicinano al di sotto di una determinata distanza (ad esempio 1 metro) la persona sarà avvertita da un suono, una vibrazione o una segnalazione luminosa. La memoria del dispositivo e/o dell’applicazione smartphone registrano l’evento e, in caso di necessità, la piattaforma PJ20 mostra la mappa delle correlazione dei contatti.

Tutti gli eventi vengono registrati nella memoria del dispositivo o dell’applicazione nel caso di utilizzo di smartphone, che li metterà a disposizione solo in caso di necessità. La piattaforma Vetrya Pj20, qualora richiesto, analizza i dati in cloud computing ed è in grado di mostrare le correlazioni dei contatti del singolo identificativo digitale.

A prova di privacy

Pj20 Tracer non richiede alcuna infrastruttura di rete e si adatta perfettamente ad ogni ambiente di lavoro. Ogni dispositivo ha un proprio identificativo digitale variabile, in grado di garantire le normative privacy.

La soluzione non effettua il tracciamento di posizioni assolute di ogni singola persona all’interno dell’azienda ma le posizioni relative rispetto ad altri collaboratori.

Ad oggi, Pj20 tracer è stata già scelta da aziende quali Manini Prefabbricati, Fater S.p.A., TIM (per AST di terni), Lamberti, INGE informatica, Progold e Unifarm.