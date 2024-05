Anthropic ha rilasciato il suo ultimo chatbot come app gratuita per iOS, in cosa è meglio di ChatGpt e Copilot

Anthropic sta rendendo più facile l’accesso a Claude IA, il suo chatbot. L’azienda ha infatti rilasciato Claude su iOS in maniera gratuita. Similmente alla versione web del chatbot, l’app sincronizza le conversazioni su tutti i dispositivi, consentendo di passare da un computer all’app (o viceversa) senza perdere la cronologia della chat. Gli utenti possono anche caricare file e immagini direttamente dalla galleria del proprio iPhone – o scattare una foto – così da permettere a Claude di elaborarle e analizzarle in tempo reale. Tutto questo in maniera gratuita, anche se Anthropic, su cui vale la pena ricordare Google ha investito 2 miliardi di dollari a fine 2023, permette di acquistare due piani diversi in abbonamento. Pro era già conosciuto mentre adesso arriva Team, che permette di avere più conversazioni con il chatbot, oltre che di elaborare documenti più lunghi, grazie alla sua finestra di contesto di 200.000 token. Il costo è di 30 dollari al mese con un minimo di cinque utenti (il team appunto).

Alla base dell’IA, l’ultimo modello Claude 3, che include Opus, Sonnet e Haiku. A marzo, Anthropic aveva affermato in un post sul blog che il suo modello linguistico aveva superato ChatGPT e Gemini in diversi benchmark di settore, tra cui il ragionamento, il calcolo matematico, la codifica e la tradizione in multilingua.

Come funziona Claude

Anthropic, la società dietro Claude, è stata fondata nel 2021 da un gruppo di ex dipendenti di OpenAI che hanno contribuito a sviluppare i modelli GPT-2 e GPT-3. Claude si concentra sulla ricerca via intelligenza artificiale con particolare attenzione alla sicurezza. Dopo un’alpha chiusa con alcuni partner commerciali all’inizio del 2023, il modello di Claude è stato integrato in prodotti come Notion AI , P oe di Quora e DuckAssist di DuckDuckGo. Nel marzo 2023, Claude ha aperto la sua API a un insieme più ampio di aziende prima di rilasciare al pubblico il chatbot nel luglio 2023, in concomitanza con il rilascio del modello Claude 2. Mentre questo è rimasto indietro rispetto al GPT-4 di OpenAI , l’ultimo modello di Anthropic, Claude 3, rilasciato nel marzo 2024, batte GPT-4 in una vasta gamma di funzionalità, come riportano alcuni test indipendenti (sotto).

Claude 3 integra ciò che Anthropic definisce “capacità di visione”: può interpretare foto, grafici e diagrammi in una varietà di formati. Una funzionalità perfetta per i clienti aziendali che desiderano estrarre informazioni da PDF e presentazioni.

In cosa è diverso

Tutti i modelli di intelligenza artificiale sono soggetti a un certo grado di parzialità e imprecisione. Le allucinazioni sono un evento frequente: quando un modello di intelligenza artificiale non conosce la risposta, spesso preferisce inventare qualcosa e presentarlo come un fatto piuttosto che dire “non lo so”. Ancora peggio, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale può involontariamente aiutare in attività illegali, ad esempio fornendo agli utenti istruzioni su come commettere un atto violento o aiutandoli a scrivere discorsi di incitamento all’odio. (Il chatbot di Bing ha riscontrato alcuni di questi problemi al momento del suo lancio nel febbraio 2023.) Con Claude, l’obiettivo principale di Anthropic è evitare questi problemi creando un LLM “utile, innocuo e onesto” con limiti di sicurezza ben progettati.

Il punto di forza unico di Claude 3 è la sua capacità di gestire fino a 200.000 token per prompt, che equivale a circa 150.000 parole, 24 volte la quantità standard offerta da GPT-4. (Come punto di riferimento, una finestra di contesto del genere consentirebbe di caricare l’intero testo di “Racconto di due città” di Charles Dickens). E 200.000 token sono solo l’inizio: per alcuni clienti, Anthropic sta approvando 1 milione di finestre di contesto dei token, l’equivalente dell’intera serie “Il Signore degli Anelli”. Claude 3 Opus supera GPT-4 nei test standardizzati che giudicano la conoscenza di livello universitario (MMLU), il ragionamento di livello universitario (GPQA), la matematica scolastica (GSM8K) e la programmazione (HumanEval).

Come iniziare

Per iniziare, basta visitare il sito web di Claude e inserire l’indirizzo email che si desidera utilizzare per il servizio, quindi fare clic sul pulsante Continua. Si riceverà sulla email un codice di accesso temporaneo da incollare nella pagina di accesso. Una volta nella finestra di conversazione, nella parte inferiore della risposta si può individuare il pulsante Riprova, qualcosa di unico rispetto al resto dei chatbot. Si tratta di un modo per ottenere un’altra risposta sul tema se non si è soddisfatti della precedente. Inoltre, in fondo a ciascuna risposta è presente un pulsante Copia, che permetterà di incollare le frasi anche altrove. C’è anche un pulsante con il pollice verso per segnalare un problema al team di sviluppo, con l’opporunità di indicare anche la motivazione del feedback.

Risposte contestuali

Una delle funzionalità più interessanti è il riepilogo di documenti e altri file caricati nel box di ricerca. Claude accetta un massimo di cinque file alla volta, ciascuno di dimensioni non superiori a 10 MB. La funzione supporta una varietà di file, inclusi PDF, TXT, CSV, DOCX, PPTX, RTF, HTML, CSS e molti altri. Claude non gestisce fogli di calcolo Excel, ma è possibile convertirne uno in formato CSV per eseguire un’analisti contestuale. Quando richiesto, bisognerà fare clic sull’icona della graffetta e quindi selezionare il file per l’upload. Per ottenere un riepilogo, c’è da cliccare su “avvia una nuova chat” e porre una domanda specifica. Claude analizza il file e genera la risposta, ad esempio nomi e indirizzi da un CSV e indirizzi da una rubrica.

Per cercare ulteriori informazioni su Claude, fai clic sull’icona del tuo profilo in alto a destra e seleziona Guida e supporto. La pagina web fornisce articoli e consigli per aiutare a ottenere il massimo da Claude.