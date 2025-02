Ars Artificialis: una rubrica a cura di Nicola Grandis. Parlare e dialogare sulla migliore approssimazione di Arte Artificiale realizzata sin qui dall’uomo, quella che comunemente viene definita Intelligenza Artificiale. Per leggere tutti gli articoli clicca qui.

Vitruvian-1 vs ChatGPT-4, si gioca sul campo di ChatQA.



ChatQA è un benchmark rilasciato da NVidia per valutare le capacità di rispondere su un testo da parte di un modello AI. E’ universalmente considerato tra i più sfidanti, perchè le domande previste da ChatQA sono dense, subdole, talvolta forvianti anche per un essere umano. Le domande previste da ChatQA richiedono ragionamento. E’ un benchmark che dice molto sulle potenzialità RAG di un modello AI.



👉 Perchè è importante?



E’ importante perchè per impiegare AI nel mondo reale, nel business, è necessario che i modelli AI non producano solo il primo WoW, ma che invece siano utili per rispondere a domande sofisticate e complesse.



ChatGPT-4 non se la cava malissimo in ChatQA, ma c’è un PROBLEMA, ChatQA è un benchmark scritto in INGLESE.



Quando abbiamo deciso di allenare Vitruvian-1, ci siamo posti il problema della lingua. Varie erano le scelte e le opzioni, ma senza andare sul tecnico, abbiamo optato per la più complessa: una cura dei dati maniacale per fornire a Vitruvian una capacità di ragionamento in lingua ITALIANA che non si era mai vista. E’ costata un’immensa fatica, ma guardando il video sotto, capiamo che ne è valsa sicuramente la pena.



Presa una domanda da ChatQA, Vitruvian risponde correttamente ed in modo impeccabile, prima in inglese, poi in italiano. ChatGPT-4, in italiano, insomma, diciamo che zoppica molto, ma non ci piace parlare degli altri.



👉 Quando un’azienda, una Pubblica Amministrazione, un’organizzazione in generale decide di adottare AI deve fare i conti con diverse cose:

– Costi

– Normative

– Analisi dei processi

– Lingua utilizzata in azienda



E’ molto importante disporre di un modello dalle prestazioni stratosferiche non in una lingua a caso, ma in quella utilizzata nel ciclo di vita dell’organizzazione.



Nel video (clicca qui per vederlo) potete vedere in azione Vitruvian-1-M, 14B quantizzato 3bit, 8GB di footprint VRAM che sorprende per precisione e puntualità della risposta. L’altro ChatBot commerciale da 10USD per MLN di Token invece, ecco, mmhhh, insomma … ha toppato clamorosamente.



ASC27, una startup innovativa italiana, nell’ultima settimana:

– 500 AlphaTesters volontari dalle svariate discipline

– 5.000 BetaTesters

– 900 visitatori/tester in fiera al WAICF di Cannes.



ASC27, per arrivarci sono serviti:

– Alcune centinaia di ore di Training GPU

– decine di migliaia di ore di Data-Curation per allenare Vitruvian.



Adesso Cambiamo tutto, https://lnkd.in/dPgH2WZZ in rilascio al pubblico oggi.



Da oggi sarà anche disponibile il programma per Accademia e Ricerca che permetterà di utilizzare Vitruvian gratuitamente per questi scopi.



La Lingua conta! HUGS

