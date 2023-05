L’IA generativa GPT4 sotto esame

Non sempre le intelligenze artificiali (IA) sono ‘intelligenti’ come tutti ci aspettiamo. Molto spesso non superano la nostra comune valutazioni, perché ad oggi le principali applicazioni dell’IA sono piuttosto semplici e non richiedono particolari doti, come nel caso della comprensione del linguaggio e l’interazione generica con gli esseri umani, o l’analisi di video e immagini. E’ il caso anche di ChatGPT?

Sono diversi i metodi di valutazione che nel tempo sono stati sviluppati per “misurare l’intelligenza”, pensati principalmente per gli studenti, ma oggi validi anche per le IA.

Tra questi c’è il Graduate Record Examinations (GRE), un test a più sezioni (Analytical Writing, Verbal Reasoning e Quantitative Reasoning) che va completato in quasi 4 ore di tempo. È utilizzato in molti Paesi del mondo per entrare a far parte di scuole di specializzazione, Master, dottorati, Business School e Low School.

Poi c’è il SAT, lo Scholastic Assessment Test, un test utilizzato diffusamente nelle università americane (ma anche italiane) per valutare la preparazione degli studenti (paragonabile al nostro esame di maturità).

Oppure l’Uniform Bar Examination (UBE), l’esame che negli Stati Uniti attende tutti coloro che cercano di diventare avvocati prima di poter essere ammessi all’albo e ottenere la licenza per esercitare la professione forense, mentre si parla di Advanced Placement (AP) quando si approfondiscono diverse materie negli ultimi anni del percorso scolastico con esami aggiuntivi.

Tutti questi test d’esame si devono affrontare per riuscire ad entrare nelle migliori scuole di specializzazione negli Stati Uniti principalmente, ma anche in Canada, Regno Unito e altri Paesi europei, sia attraverso valutazioni pre iscrizione, sia per poter dimostrare il proprio livello di preparazione ad ogni colloquio.

GPT4 con voti migliori di GPT3,5 (e di gran parte degli studenti umani)

Anche la più famosa intelligenza artificiale (IA) generativa al mondo, ChatGPT4, è stata sottoposta a questi esami negli ultimi mesi, come raccontato dalla fondazione OpenAI in un recente report.

L’obiettivo dei test è stato misurare il livello di abilità di GPT4 nel superare prove d’esame, esattamente come qualsiasi altro studente, o qualsiasi altra IA generativa. In qualche modo si voleva quindi misurare l’intelligenza GPT messa a confronto con quella del modello precedente e certamente degli esseri umani.

Ad esempio, sono stati comparati i risultati di GPT4 e GPT3,5. Se la sono cavata molto bene entrambi, ma GPT4 ha praticamente superato brillantemente un po’ tutte le prove, con ottimi punteggi. Questo perché GPT4 è stato addestrato su un volume di dati molto più ampio.

Nelle prove SAT, ad esempio, la GPT4 può andare molto meglio del 90% degli esseri umani. Nella maggioranza dei test GPT4 ha ottenuto un punteggio superiore all’80% degli altri partecipanti, il 90% in diversi test, tra cui GRE, diverse sezioni SAT e UBE.

Crescono i costi di potenziamento di GPT

Per raggiungere questi risultati però la Fondazione OpenAI deve investire in soluzioni per aumentare la potenza di calcolo di tutte le macchine che supportano l’IA generativa nell’elaborazione dei dati per i large language model o LIM, modelli linguistici che facilitano a GPT la comprensione del linguaggio umano.

Solo per fare questo la fondazione spende più di 700 mila dollari al giorno. Secondo quanto riportato dal sito The Information, nel 2022 sono stati spesi per ChatGPT oltre 540 milioni di dollari.

Più la tecnologia sarà utilizzata dagli utenti, maggiori saranno gli investimenti per migliorare gli algoritmi, renderli più veloci e performanti.

Da febbraio è possibile sfruttare l’IA generativa ad un canone di 20 dollari al mese. Difficilmente queste entrate basteranno a colmare le spese di OpenAI, ma la stessa fondazione stima che entro pochi anni potrebbe riuscire a mettere assieme 100 miliardi di dollari di finanziamenti privati.

Boom di iscrizioni ai corsi di IA generativa

D’altronde, le capacità di GPT sono sotto la lente di ingrandimento di molti settori economici ed industriali, questo perché le aziende vogliono utilizzarlo il prima possibile sia per aumentare i ricavi, sia per ottimizzare i costi, sia per rendere più competitivi i progetti.

A partire da gennaio 2023, le iscrizioni ai corsi GPT sono aumentate del 4.000% in tutto il mondo (rispetto al quarto trimestre 2022). Tra le curiosità, secondo quanto emerso dalla Global Workplace Learning Index di Udemy Business, i corsi di IA generativa per l’arte sono cresciuti del 240% in un solo trimestre.