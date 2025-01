L’AI mette fine alle ricerche online come le conosciamo oggi

Nonostante il numero minore di click, le battaglie per il copyright e le risposte a volte incerte, l’intelligenza artificiale potrebbe sbloccare nuovi modi per mettere insieme tutto lo scibile umano.

Tutti sappiamo cosa vuo dire “googlare” qualcosa. In sintesi, si tratta di mettere insieme una serie di informazioni che sono già disponibili su Internet e di mostrarle in una maniera strutturata.

Ma tutto questo potrebbe avere i giorni contati. Siamo a un nuovo punto di svolta.

Stop alle ricerche per parole chiave

Niente più ricerche per parole chiave. Niente più ordinamento tra link da cliccare. Invece, stiamo entrando in una nuova era di ricerca conversazionale. Al posto delle parole chiave, utilizzi domande reali, espresse in linguaggio naturale. E al posto dei link, ti ​​verranno sempre più fornite risposte, scritte dall’intelligenza artificiale generativa e basate su informazioni live da tutto Internet, fornite nello stesso modo.

Ovviamente, anche Google, il re delle ricerche online tradizionali, sta tentando di non perdere questa nuova ondata tecnologica. A maggio del 2023 ha iniziato a testare risposte generate dall’AI alle query di ricerca, utilizzando il suo large language model (LLM) per darti le risposte che ti apsettersti da un esperto o da un caro amico.

Ricerche complesse

Le chiama AI Overview. Il CEO di Google Sundar Pichai le ha descritte al MIT Technology Review come “uno dei cambiamenti più positivi che abbiamo apportato alla ricerca da molto, molto tempo”. Le AI Overview cambiano fondamentalmente i tipi di query a cui Google può rispondere. Ora puoi chiedere cose come “Andrò in Giappone per una settimana il mese prossimo. Resterò a Tokyo ma vorrei fare delle gite di un giorno. Ci sono festival nelle vicinanze? Com’è il surf a Kamakura? Ci sono delle buone band che suonano?”. E otterrai una risposta, non solo un collegamento a Reddit, ma una risposta elaborata con i risultati attuali.

Ancora più concretamente, puoi tentare ricerche che una volta erano praticamente impossibili e ottenere la risposta giusta. Non devi essere in grado di articolare esattamente cosa stai cercando. Puoi descrivere che aspetto ha l’uccello nel tuo giardino, o che problema sembra esserci con il tuo frigorifero, o quello strano rumore che fa la tua auto, e ottenere una spiegazione quasi umana messa insieme da fonti precedentemente isolate in Internet. È incredibile, e una volta che inizi a cercare in questo modo, crea dipendenza.

Non solo Google

E non è soltanto Google che è in grado di fare questa cosa.

ChatGPT di OpenAI ora ha accesso al Web, il che lo rende molto più efficace nel trovare risposte aggiornate alle tue query. Microsoft ha rilasciato risultati di ricerca generativi per Bing a settembre. Meta ha la sua versione. La startup Perplexity stava facendo lo stesso. Letteralmente trilioni di dollari sono in gioco nel risultato mentre questi giocatori si battono per diventare la prossima fonte di riferimento per il recupero di informazioni: il prossimo Google.

La società di ricerca Exa vuole usare la tecnologia alla base dei grandi modelli linguistici per domare la natura selvaggia del web.

Non tutti esultano

Non tutti sono entusiasti del cambiamento. Gli editori sono completamente spaventati. Il cambiamento ha aumentato i timori di un futuro “zero-click”, in cui il traffico di riferimento della ricerca, un pilastro del web da prima che esistesse Google, scompare dalla scena.

Ho avuto una visione di quel futuro lo scorso giugno, quando ho ricevuto un avviso push dall’app Perplexity sul mio telefono. Perplexity è una startup che cerca di reinventare la ricerca web. Ma oltre a fornire risposte approfondite alle query, creerà interi articoli sulle notizie del giorno, messi insieme dall’intelligenza artificiale da diverse fonti.

Quel giorno, mi ha spinto un articolo su una nuova azienda di droni di Eric Schmidt. Ho riconosciuto l’articolo. Forbes l’aveva riportato in esclusiva, all’inizio della settimana, ma era stato bloccato dietro un paywall. L’immagine nell’articolo di Perplexity sembrava identica a quella di Forbes. Il linguaggio e la struttura erano piuttosto simili. Era sostanzialmente la stessa storia, ma liberamente disponibile a chiunque su Internet. Ho mandato un messaggio a un amico che aveva modificato la storia originale per chiedere se Forbes avesse un accordo con la startup per ripubblicarne il contenuto. Ma non c’era nessun accordo. Era scioccato e furioso e, beh, perplesso. Non era il solo. Forbes, il New York Times e Condé Nast hanno ora inviato tutti ordini di cessazione e astensione alla società. News Corp sta facendo causa per danni.

Risposte sempre diverse alla stessa domanda

Le persone sono preoccupate di cosa significheranno questi nuovi risultati basati su LLM per la nostra fondamentale realtà condivisa. Potrebbero significare la fine della risposta canonica.

Era esattamente lo scenario da incubo di cui gli editori avevano così tanta paura: l’IA stava aspirando i loro contenuti premium, riconfezionandoli e promuovendoli al suo pubblico in un modo che non lasciava davvero alcun motivo per cliccare sull’originale. Infatti, nella pagina Informazioni di Perplexity, il primo motivo per cui viene elencato per scegliere il motore di ricerca è “Salta i link”.

Ma non si tratta solo degli editori (o del mio interesse personale).

Rischio allucinazioni

Le persone sono anche preoccupate di cosa significheranno questi nuovi risultati basati su LLM per la nostra fondamentale realtà condivisa. I modelli linguistici hanno la tendenza a inventare cose, possono allucinare assurdità. Inoltre, l’IA generativa può fornire una risposta completamente nuova alla stessa domanda ogni volta o fornire risposte diverse a persone diverse sulla base di ciò che sa di loro. Potrebbe significare la fine della risposta canonica.

Ma non fatevi illusioni: questo è il futuro della ricerca. Provatelo voi stessi per un po’ e vedrete.

I link stanno passando in secondo piano

Certo, vorremo sempre usare i motori di ricerca per navigare sul web e scoprire nuove e interessanti fonti di informazioni. Ma i link stanno passando in secondo piano. Il modo in cui l’intelligenza artificiale riesce a mettere insieme una risposta ben ragionata a qualsiasi tipo di domanda, attingendo a dati in tempo reale da tutto il web, offre semplicemente un’esperienza migliore. Ciò è particolarmente vero rispetto a ciò che la ricerca web è diventata negli ultimi anni. Se non è esattamente rotta (i dati mostrano che più persone cercano su Google più spesso che mai), è come minimo sempre più disordinata e scoraggiante da navigare.

Chi vuole dover parlare la lingua dei motori di ricerca per trovare ciò di cui ha bisogno? Chi vuole navigare tra i link quando può avere risposte dirette? E forse: chi vuole dover imparare quando può semplicemente sapere?

La nuova ricerca

Google ha distribuito le sue panoramiche AI ​​a più di un miliardo di persone in più di 100 paesi, ma si trova ad affrontare nuovi arrivi con nuove idee su come dovrebbe funzionare la ricerca.

Google

Il gigante della ricerca ha aggiunto le panoramiche AI ​​ai risultati di ricerca. Queste panoramiche prendono informazioni da tutto il web e dal Knowledge Graph di Google e usano il modello linguistico Gemini dell’azienda per creare risposte alle query di ricerca.

In cosa è bravo

Le panoramiche AI ​​di Google sono fantastiche nel fornire un riepilogo facilmente digeribile in risposta anche alle query più complesse, con caselle di sourcing adiacenti alle risposte. Tra le opzioni principali, il suo indice del deep web sembra il più “internety”. Ma gli editori web temono che i suoi riassunti diano alle persone poche ragioni per cliccare sul materiale di origine.

Perplexity

Perplexity è un motore di ricerca conversazionale che usa modelli linguistici di terze parti di OpenAI e Anthropic per rispondere alle query. Perplexity è fantastico nel mettere insieme approfondimenti in risposta alle query degli utenti, producendo risposte che sono come mini white paper su argomenti complessi. È anche eccellente nel riassumere gli eventi attuali. Ma ha una cattiva reputazione con gli editori, che affermano che gioca a vuoto con i loro contenuti.

ChatGPT

Mentre Google ha portato l’intelligenza artificiale alla ricerca, OpenAI ha portato la ricerca a ChatGPT. Le query che il modello determina trarranno vantaggio da una ricerca web ne attivano automaticamente una, oppure gli utenti possono selezionare manualmente l’opzione per aggiungere una ricerca web.

Grazie alla sua capacità di preservare il contesto in una conversazione, ChatGPT funziona bene per eseguire ricerche che traggono vantaggio da domande di follow-up, come pianificare una vacanza tramite più sessioni di ricerca. OpenAI afferma che gli utenti a volte vanno “in profondità di 20 giri” nella ricerca delle query. Di queste tre, rende i collegamenti agli editori meno evidenti.

Leggi anche: AI e futuro della ricerca online, Perplexity triplica il suo valore e sale a 9 miliardi di dollari

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz