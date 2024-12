La piattaforma si distingue per un motore di ricerca AI che fornisce risposte in tempo reale, attirando oltre 15 milioni di utenti attivi. L'acquisizione di Carbon rafforza le sue capacità di ricerca aziendale, mentre la startup esplora la monetizzazione tramite pubblicità e partnership con grandi editori.

Valutazione record e investimenti significativi per Perplexity AI

Trasformare il mondo della ricerca online grazie all’intelligenza artificiale è l’obiettivo di Perplexity AI, startup fondata nel 2022 da un team di ex ricercatori di OpenAI e Meta, tra cui Aravind Srinivas, Andy Konwinski, Denis Yarats e Johnny Ho.

La soluzione proposta si distingue per l’elevata capacità di comprendere il linguaggio naturale e il contesto delle query.

Perplexity AI ha inoltre chiuso un importante round di finanziamenti da 500 milioni di dollari. Questo investimento, guidato da Institutional Venture Partners, ha triplicato la valutazione dell’azienda, che ora raggiunge i 9 miliardi di dollari rispetto ai 3 miliardi di giugno 2024.

Una crescita vertiginosa, nove volte superiore rispetto a inizio anno, che riflette il grande interesse del mercato per le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) più innovative e il loro impatto potenziale sul settore della ricerca.

Un approccio innovativo alla ricerca

Ciò che distingue Perplexity è il suo focus sulla ricerca in tempo reale. Diversamente dai chatbot basati esclusivamente su dati pre-addestrati, la piattaforma sfrutta un modello AI che scansiona attivamente il web per fornire risposte aggiornate in un formato conversazionale simile a ChatGPT.

L’azienda offre una versione gratuita e una premium, con funzionalità aggiuntive come la ricerca interna per le organizzazioni e strumenti dedicati alla finanza. A marzo 2024, Perplexity vantava oltre 15 milioni di utenti attivi e centinaia di milioni di query mensili.

Acquisizioni strategiche

Perplexity ha recentemente acquisito Carbon, una startup specializzata nella tecnologia di generazione potenziata dal recupero (Retrieval-Augmented Generation, RAG).

Questa acquisizione punta a migliorare le capacità di ricerca nelle applicazioni aziendali e di produttività, rafforzando la posizione della società nel soddisfare le esigenze degli utenti aziendali.

Sfide nel mercato e strategie di crescita di Perplexity AI

Il panorama competitivo vede Perplexity confrontarsi con colossi come OpenAI, che ha integrato la ricerca web in ChatGPT, oltre a Google e Microsoft, che stanno incorporando modelli linguistici avanzati nei loro motori di ricerca.

Perplexity, dal canto suo, sta esplorando la monetizzazione attraverso pubblicità e collaborazioni con grandi editori come Time e Fortune, per condividere i ricavi e affrontare le sfide legate ai contenuti.

Una scommessa degli investitori sull’intelligenza artificiale

Il massiccio investimento in Perplexity riflette una tendenza più ampia: nel 2024, il 42% del capitale di rischio statunitense è stato destinato a startup AI, in crescita rispetto al 36% del 2023.

Questa fiducia sottolinea il potenziale trasformativo dell’intelligenza artificiale, in particolare nel settore della ricerca online e delle soluzioni aziendali.

Con una valutazione record, un finanziamento consistente e l’acquisizione di tecnologie strategiche, Perplexity AI sembra ben posizionata per sfidare i giganti del settore e definire il futuro della ricerca online. Mentre continua a innovare, resta da vedere come l’azienda navigherà un panorama competitivo sempre più affollato e capitalizzerà sul suo potenziale tecnologico.

Il futuro dei motori di ricerca basati sull’AI

L’adozione di motori di ricerca basati su AI, come Perplexity e ChatGPT, sta guadagnando slancio. Questi strumenti offrono risposte più dirette e contestualizzate rispetto ai tradizionali risultati di ricerca basati su link, migliorando l’esperienza utente.

Secondo Bloomberg, si stima che tali strumenti possano ridurre significativamente il traffico su Google, che attualmente detiene oltre il 90% del mercato della ricerca online.

C’è un crescente livello di insoddisfazione nei confronti della qualità dei risultati forniti da Google. Questo ha portato a una maggiore apertura verso nuove tecnologie che promettono un’esperienza di ricerca migliore.

Le soluzioni AI possono rispondere a domande specifiche con informazioni più pertinenti e affidabili, contribuendo a soddisfare le esigenze degli utenti. La competizione potrebbe spingere Google a migliorare la qualità dei suoi servizi, rendendo la ricerca online più efficiente.

Il mercato globale dei sistemi di ricerca online alimentati dall’AI crescerà significativamente nei prossimi anni e stando alle più recenti stime, potrebbe raggiungere i 12,9 miliardi di dollari entro il 2031.

