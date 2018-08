CDP, mobiliati oltre 8 miliardi di euro per PA e infrastrutture nel primo semestre 2018

Approvata dal Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti (Cdp) la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, presentata dall’amministratore delegato del Gruppo fresco di nomina, Fabrizio Palermo.

Le risorse mobilitate e gestite da Cdp sono state pari a oltre 8,3 miliardi di euro, in diminuzione rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente, quando ammontavano a 12 miliardi di euro.

In particolare, le risorse mobilitate sono state pari a 4,2 miliardi di euro per le Imprese (il 50% del totale); 2,4 miliardi di euro per l’Internazionalizzazione (29%); 1,8 miliardi di euro per il settore Government, PA e Infrastrutture (21%); 0,04 miliardi di euro per il Real Estate (0,4%).

Per quanto riguarda le Infrastrutture, sono state stipulate operazioni volte a finanziare: il settore delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, con l’acquisto di nuovi treni destinati al trasporto di pendolari, il completamento di investimenti sulla rete autostradale.

In riferimento agli investimenti in equity, si segnalano le sottoscrizioni di fondi operanti nel settore dell’impact investing e, con la collaborazione della Commissione europea e degli altri Istituti Nazionali di Promozione, di investimenti a sostegno delle infrastrutture a banda ultralarga con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target fissati dall’Agenda digitale europea.

Lo scorso 27 luglio Fabrizio Palermo è stato nominato nuovo amministratore delegato del Gruppo (Luigi Paganetto invece Vicepresidente). Già Chief Financial Officer di Cdp, Palermo manterrà provvisoriamente anche l’incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fino alla nomina del nuovo dirigente preposto.