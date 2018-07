Broadcom acquisisce CA Techologies per quasi 19 miliardi di dollari

L'americana Broadcom ha annunciato di avere raggiunto un accordo da 18,9 miliardi di dollari per l’acquisizione di CA Technologies, multinazionale specializzata nello sviluppo e nella vendita di software e soluzioni informatiche per le aziende.

L’americana Broadcom Inc, uno dei più grandi produttori al mondo di semiconduttori e sistemi per telecomunicazioni, ha annunciato di avere raggiunto un accordo da 18,9 miliardi di dollari per l’acquisizione di CA Technologies, multinazionale sempre americana, specializzata nello sviluppo e nella vendita di software e soluzioni informatiche per le aziende.

Nel comunicato diffuso oggi dalla società, Broadcom si è impegnata ad acquistare le azioni di CA Technologies al prezzo di 44,50 dollari l’una, circa il 20 per cento in più del prezzo di chiusura delle azioni in borsa dell’11 luglio.

Insomma per Broadcom è un importante affare, dopo quello tentato e fallito nei mesi scorsi per l’acquisizione dell’altro produttore di microprocessori Qualcomm, che aveva dato un secco ‘No’ all’offerta di 130 miliardi di dollari presentata da Broadcom. Qualcomm aveva ritenuto l’offerta troppo bassa giustificandosi che “i 70 dollari per azione offerti sottovalutano la società”.

“Questo accordo costituisce un elemento chiave nel nostro percorso verso la realizzazione di una delle più importanti aziende tecnologiche del mondo”, ha sottolineato Hock Tan, Presidente e Ceo di Broadcom. “Stiamo puntando a diventare una delle società leader nel settore, dove intendiamo continuare a rafforzare queste franchigie per soddisfare la crescente domanda di soluzioni software per le infrastrutture”, conclude Tan nel comunicato.

L’acquisizione di CA Technologies permetterà a Broadcom di diversificare notevolmente l’offerta, ottenendo una presenza sostanziosa nel settore sempre più remunerativo del software e dei servizi per la digital transformation.