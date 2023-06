Prende il via la missione del commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, nella Silicon Valley, dove oggi ha ufficialmente inaugurato il nuovo ufficio dell’Unione Europea a San Francisco. Il nuovo ufficio servirà all’Unione europea per migliorare le relazioni transatlantiche connesse alle politiche tecnologiche. L’Ue e le Big Tech statunitensi intrattengono da anni una relazione conflittuale, derivante da sentenze antitrust e leggi radicali sulla privacy, sui dati e sui contenuti dei social media.

“Sono molto contento di essere qui oggi nella Silicon Valley, un centro globale per la tecnologia digitale e l’innovazione, per inaugurare La nostra presenza qui riflette il nostro impegno nel rafforzare la cooperazione tecnologica transatlantica e guidare la trasformazione digitale globale. Infatti, ci troviamo di fronte a domande simili su entrambi i lati dell’Atlantico“, ha dichiarato Breton.

“La tecnologia ha messo alla prova la nostra società. È giunto il momento di ribaltare la situazione. Tutte le aziende che operano in Europa, comprese quelle statunitensi, dovranno presto applicare le nostre nuove regole sull’IA, sulle piattaforme online e sui dati, ovunque in Europa. Quindi sono qui in California per spiegare il nuovo quadro europeo e aiutare le aziende tecnologiche statunitensi a prepararsi per esso. Sono anche qui per sfatare alcuni miti sull’approccio dell’Europa alla tecnologia e condividere alcuni pensieri su quanto abbiamo in comune su entrambi i lati dell’Atlantico“, ha avvertito. “Sappiamo che alcune grandi piattaforme online usano la loro dominanza per dare ai loro stessi prodotti e servizi un vantaggio sleale e ostacolare i concorrenti dal fare affari e creare valore aggiunto e posti di lavoro.

“Significa che dovremmo mettere i freni sull’innovazione? La risposta è no! Non possiamo fermare l’innovazione – e non vogliamo farlo. Perché la tecnologia significa anche progresso e opportunità. Meglio incorniciare che mettere in pausa! Incorniciamo l’innovazione, in modo che i nostri concittadini ne traggano beneficio mentre sono protetti dai rischi. Incorniciamola, in modo che le regole del gioco siano chiare e prevedibili per tutti. Incorniciamola, in modo che la tecnologia benefichi l’economia nel suo complesso e non solo un pugno di aziende.

Breton: “L’Europa e la regolamentazione dell’IA? Non siamo contro l’innovazione”

“Il nostro lavoro in Europa, in particolare sull’IA, ha attirato molta attenzione – anche qui negli Stati Uniti – e comprensibilmente, poiché siamo stati la prima giurisdizione al mondo a lavorare sulle regole sull’IA. Alcuni stanno cercando di dipingere questi sforzi come “contro l’innovazione”. Non so se si tratti di tattiche dilatorie o se semplicemente non hanno letto le proposte nel dettaglio. Ci stiamo avvicinando alla linea del traguardo, poiché la legge finale sarà approvata entro la fine dell’anno. Mentre stiamo perfezionando i dettagli del nostro approccio, la verità è che l’Europa non è contro l’innovazione. Siamo invece per l’innovazione responsabile e sostenibile, che tiene conto dell’impatto dell’IA sulla società e sulle persone. Vogliamo che l’IA sia al servizio delle persone, non il contrario. Vogliamo che l’IA sia trasparente, responsabile e rispettosa della privacy e dei diritti umani. Vogliamo che l’IA sia inclusiva e non discriminante. E vogliamo che l’IA sia sicura e affidabile. Questi sono gli obiettivi della nostra regolamentazione sull’IA, e sono obiettivi che dovrebbero essere condivisi da tutti coloro che si impegnano ad utilizzare l’IA in modo responsabile“, ha concluso.