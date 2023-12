Si terrà il 14 dicembre a partire dalle 10,00 fino alle 18,30, presso Cabolo Multimedia Conference Room in via Poli 29 a Roma, l’evento di presentazione “Bosch DICENTIS Hybrid Meetings & CABOLO Multimedia”, il nuovo sistema di conference di Bosch.

Si terrà il 14 dicembre a partire dalle 10,00 fino alle 18,30, presso Cabolo Multimedia Conference Room in via Poli 29 a Roma, l’evento di presentazione “Bosch DICENTIS Hybrid Meetings & CABOLO Multimedia”, il nuovo sistema di conference di Bosch che riunisce in sé il meglio del mondo fisico e di quello virtuale, con una perfetta combinazione di partecipanti in presenza e da remoto in sale per consigli e sale riunioni.

CABOLO Multimedia è il sistema di verbalizzazione, traduzione e sottotitolazione automatica, dove audio, video e testo danno vita, in tempo reale, a un prodotto unico, frutto dell’Intelligenza Artificiale di Cabolo.

Il risultato della storica collaborazione fra Bosch e Cabolo è il sistema di conferenze DICENTIS, basato su IP di Bosch, connesso direttamente al sistema di verbalizzazione automatica mediante il riconoscimento di chi parla e la trascrizione di quello che dice, entrambe basate sulla tecnologia di intelligenza artificiale di Cabolo.

In sostanza, il nuovo sistema integra la convergenza tra la soluzione di AI di Cabolo trasportata nel display del Conference System di Bosch. Non più soltanto diffusione sonora, ma anche traduzione in tempo reale del parlato con sottotitolazioni condivise, un sistema ibrido di video conferenza che garantisce la medesima user experience per coloro che si trovano in aula e quelli che sono fuori.