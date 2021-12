Bonus TV rifinanziato con 68 milioni di euro per il 2022

Emendamento omnibus del Governo in Senato: stanziati 68 milioni di euro per rifinanziare il Bonus TV e decoder e il Bonus rottamazione TV. Una novità per gli over 70 e le indicazioni generali per accedere agli incentivi.

Il Bonus tv rifinanziato per il 2022

L’avvio del nuovo anno coinciderà con numerosi switch-off regionali per il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, DVB-T2. Per questo è fondamentale che le famiglie di fascia economica più debole siano sostenuto nell’acquisto di nuovi apparecchi televisivi abilitati e decoder compatibili.

Secondo quanto riportato stamattina dal Sole 24 Ore, il Governo ha presentato in Senato un emendamento omnibus, in cui è stabilito che per il 2022 il rifinanziamento del bonus tv e decoder sarà di circa 68 milioni di euro.

Le agevolazioni per gli over 70

Le procedure per ottenere il bonus sono sempre le stesse, quindi per accedere al Bonus Tv e decoder e al Bonus rottamazione TV tutto rimane come prima, ma è stata inserita in manovra anche una soluzione che dovrebbe agevolare i cittadini over 70.

Si tratta di tutti coloro che hanno un trattamento pensionistico non superiore ai 20 mila annui e che se lo vorranno potranno ottenere il decoder direttamente a casa.

Il rifinanziamento del bonus, se confermata la cifra dei 68 milioni di euro, non è che un terzo circa di quanto richiesto da alcune forze politiche e di Governo, secondo cui bisognava almeno caricare 200 milioni di euro sul fondo per il sostegno alle fasce più deboli nel passaggio al DVB-T2.

Come ottenere i Bonus tv

Comunque sia, posto che potrebbero ancora esserci delle novità sulla cifra finale del rifinanziamento per l’anno 2022, di seguito si elencano le procedure attualmente in vigore e previste dal ministero dello Sviluppo economico per richiedere l’incentivo.

Il Bonus TV – Decoder, con valore fino a 30 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi DVB-T2 – HEVC Main10 che diventeranno operativi a partire da gennaio 2023, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.

Il Bonus rottamazione TV, invece, consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro. è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE. Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti: essere residenti in Italia; rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018; essere in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione.