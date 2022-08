Bonus Tv, con il decreto aiuti bis sale a 50 euro

Nel provvedimento è stato deciso di inserire nuove risorse per 7,5 milioni di euro, che accresceranno del 66% il volume del contributo per le famiglie finalizzato ad ottenere uno sconto sul prezzo del televisore o del decoder e per non lasciare fuori nessuno dal passaggio al nuovo standard DVB-T2.

Nuove risorse per il bonus Tv e decoder

Il bonus Tv – Decoder passerà da 30 a 50 euro per tutte le famiglie con un ISEE fino a 20 mila euro. L’aumento è stato deciso in sede di approvazione del decreto aiuti bis da parte del Governo Draghi.

Nel provvedimento, secondo quanto riportato da Teleborsa, è stato infatti deciso di inserire nuove risorse per 7,5 milioni di euro che accresceranno del 66% il volume del contributo per le famiglie per ottenere uno sconto sul prezzo del prodotto acquistato.

L’intervento del Governo consentirà ad una platea di cittadini più grande di accedere alle tecnologie necessarie per non rimanere esclusi dal passaggio al DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial), lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB.

La migrazione al nuovo standard televisivo DVB-T2

La migrazione consentirà un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione e il rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta “banda 700”, per i servizi mobili 5G.

La completa dismissione dell’attuale standard trasmissivo e di codifica DVBT/MPEG-2 dovrebbe completarsi, secondo stime del ministero dello Sviluppo economico, entro dicembre 2022, mentre l’attivazione del nuovo standard è fissata per gennaio 2023.

Lo scorso 30 giugno, infatti, sono terminate in tutta Italia le operazioni di riorganizzazione delle frequenze televisive per la liberazione della banda 700 MHZ.

La tappa successiva, che prenderà il via proprio a gennaio 2023, sarà la transizione definitiva allo standard di trasmissione digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 con codifica HEVC Main 10.

Come ottenere e sfruttare il bonus

Ne consegue che per poter continuare a visualizzare correttamente tutti i canali, sarà necessario essere dotati di TV o decoder compatibili con il nuovo standard tecnologico e con il nuovo sistema di codifica.

Per sfruttare il bonus Tv, i cittadini dovranno presentare al venditore, presente in un elenco ufficiale, una richiesta per acquistare una TV o un decoder, cioè un modulo che va prima scaricato dal sito web dedicato.

Una Guida all’uso dell’applicazione “Bonus tv” supporterà i negozianti nella comprensione della procedura da seguire con i clienti che chiedono lo sconto.

Per verificare che la TV o il decoder scelti rientrino tra i prodotti scontabili, si legge sul sito nuovatvdigitale.mise.gov.it, i cittadini potranno consultare un elenco di prodotti “idonei”.