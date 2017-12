Bitcoin, ‘Il rischio è quello di perdere tutto’. Lo dice la Commissione Ue

Il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l'euro, Valdis Dombrovskis: "Gli investitori devono sapere che il prezzo del Bitcoin può cadere in qualsiasi momento" e ha chiesto alle autorità di supervisione come Eba (banche) e Esma (mercati) di essere più chiari sulla criptovaluta perché "ci sono chiari rischi per investitori e consumatori, associati alla volatilità dei prezzi".

Il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per l’euro mette in guardia dai Bitcoin. Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa tenuta a Bruxelles, ha spiegato alcuni dei rischi, che possono arrivare a “perdere completamente l’investimento, oppure il rischio di operatività, sicurezza, manipolazione del mercato, e mancanza di responsabilità”. “Ricordo – ha aggiunto Dombrovskis – che il valore del bitcoin non è garantito da nessun Paese o emissione, ed è determinato solo dall’offerta e dalla domanda, e gli investitori devono sapere che può crollare in qualunque momento”. Il Vicepresidente della Commissione Ue si è rivolto in particolare alle autorità di supervisione come Eba (banche) e Esma (mercati) chiedendo di aggiornare i loro avvertimenti sulla criptovaluta “alla luce dei recenti sviluppi del mercato”, perché “ci sono chiari rischi per investitori e consumatori, associati alla volatilità dei prezzi”, ha detto il vicepresidente della Commissione responsabile per l’Unione bancaria.

Nel corso del suo incontro con la stampa, Dombrovskis ha spiegato quindi che la Commissione europea sta monitorando gli sviluppi sulle Bitcoin e le altre cripto-monete, avvertendo sul rischio concreto che investitori e consumatori subiscano la perdita completa del loro investimento.

Several thousand investment firms in the #EU help to channel funds to productive uses. Today we are making their capital requirements more proportionate. Smaller investment firms = simpler requirements = less administrative burden and lower compliance costs. pic.twitter.com/aebfx7lSKH — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 20 dicembre 2017

Dombrovskis ha poi ricordato che il valore dei Bitcoin non è garantito da alcun tipo di emittente o di Paese ed è determinato, ha aggiunto il vicepresidente, “dal semplice incrocio della domanda e dell’offerta. Gli investitori devono sapere che il prezzo di questo tipo di asset può cadere in qualsiasi momento. Vale la pena ricordare che c’è una sola valuta nell’Eurozona, l’euro”. Di conseguenza, ha aggiunto Dombrovskis, le criptomonete “come il Bitcoin non sono vere valute, come il loro nome potrebbe invece suggerire”.