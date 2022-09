Il mining di bitcoin fatica a diventare più verde

Il bitcoin fa fatica ad abbracciare la filosofia “green”, con la criptovaluta che sta facendo soltanto piccolissimi passi in avanti nell’adozione di energia sostenibile nell’ultimo anno fino a gennaio. Lo rende noto una ricerca condotta dall’Università di Cambridge

Che cos’è il mining

Il mining bitcoin è l’attività mediante la quale un utente mette a disposizione il proprio PC e la corrente elettrica per estrarre criptovalute e ricompensato per questo. Più sono aumentati i miners e più si sono ridotti i bitcoin da minare, più è diventato sconveniente svolgere questa attività.

Le transazioni in bitcoin e il mining di nuovi token sono operazioni svolte da potenti computer, connessi in rete a livello globale, che competono fra loro per risolvere problemi matematici complessi. Lo scrive la Reuters.

Il processo consuma elettricità, con la sua forte dipendenza da combustibili fossili inquinanti come il carbone, attirando critiche da politici, investitori e ambientalisti che si preoccupano del suo impatto sul riscaldamento globale.

Alcuni progetti hanno cercato modi per spostare il mining di bitcoin verso un’energia più pulita, come il riutilizzo dei sottoprodotti del calore dall’estrazione di petrolio per il mining di criptovalute.

Combustibili fossili

Ma i combustibili fossili costituivano circa il 62% del mix energetico di bitcoin nel gennaio 2022, gli ultimi dati disponibili, rispetto al 65% dell’anno precedente, secondo la ricerca del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

Mentre il livello del carbone è sceso al 37% dal 47%, bitcoin è diventato più dipendente dal gas, che a gennaio rappresentava un quarto del suo mix energetico contro il 16% dell’anno precedente.

Il ruolo dell’energia sostenibile – classificata come nucleare, idroelettrica, eolica e solare – nel mix è leggermente aumentato, toccando circa il 38% dal 35% dell’anno prima. L’idrogeno è sceso al 15% da circa il 20%.

Mining procedimento opaco

Il mining di bitcoin è un procedimento per lo più non regolamentato e opaco, con pochi organismi centralizzati che raccolgono dati. Lo studio di Cambridge si è basato sui dati sulla diffusione geografica dell’attività mineraria nel mondo e sul mix energetico dei singoli paesi.

Il rapporto afferma che i suoi risultati “deviano notevolmente” dalle stime dell’ente industriale del Bitcoin Mining Council con sede negli Stati Uniti che a luglio ha messo la quota di energia sostenibile nel mix energetico di bitcoin a circa il 60%.

“Stiamo cercando di mostrare qual è l’impronta del bitcoin”, ha affermato Alexander Neumueller, leader di CBECI. “Il mix energetico ha davvero un forte impatto sulle emissioni di gas serra”.

Le emissioni di gas serra di Bitcoin dovrebbero raggiungere i 48,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente quest’anno, circa il 14% in meno rispetto alle emissioni stimate per il 2021, ha affermato CBECI.