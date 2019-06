Augusto Di Genova è il nuovo Enterprise Officer di Fastweb. Di Genova, che risponde direttamente all’Amministratore Delegato Alberto Calcagno, assume la responsabilità per la vendita, la realizzazione e la gestione delle soluzioni e dei servizi per l’intero mercato delle Aziende e della Pubblica Amministrazione.

In precedenza, dal suo ingresso in azienda avvenuto nel 2004, Di Genova ha ricoperto ruoli con responsabilità crescenti nell’ambito delle vendite. Nel 2007 diventa Responsabile del settore Industria e Servizi, e poi nel 2011 di tutto il mercato Aziende. Nel 2016 Di Genova assume la responsabilità del mercato Grandi Aziende e Pubblica Amministrazione e, infine, nel 2018 dell’intero mercato Enterprise.

Nato nel 1972, Di Genova si laurea in Economia e Commercio con Lode presso l’Università La Sapienza di Roma e dopo un’esperienza professionale come auditor in PWC, lavora per 4 anni con responsabilità crescente in Between (ora EY) dove si occupa di Strategie e Business Plan e operazioni M&A per i principali player nel settore delle telecomunicazioni.