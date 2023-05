La partecipazione di Aruba sarà orientata all’incontro con gli sviluppatori per presentare la versione beta della soluzione di Kubernetes as a Service e raccogliere feedback in vista del lancio a fine luglio. Massimo Bandinelli (Aruba Cloud): “Siamo certi che una proposizione completamente italiana e al contempo estremamente interoperabile possa essere una chiave per il suo successo”.

Aruba alla CloudConf 2023 di Torino

Aruba, cloud provider italiano attivo nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, sarà presente alla CloudConf di Torino per introdurre anche in Italia – dopo il successo alla KubeCon di Amsterdam – la sua nuova soluzione di Managed Kubernetes.

“Dopo la KubeCon di Amsterdam, è fondamentale essere presenti alla CloudConf per condividere con il pubblico italiano la nostra nuova soluzione di Managed Kubernetes, adesso in beta e in rilascio a fine Luglio – ha commentato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud – Siamo certi che una proposizione completamente italiana e al contempo estremamente interoperabile possa essere una chiave per il suo successo”.

La CloudConf si riconferma uno degli eventi principali e ricchi di tecnologia a livello nazionale, con una audience di 500 partecipanti e amanti del tech tra sviluppatori, ingegneri DevOps, IT manager, CTO, aziende ICT, startup e grandi imprese. Tra le aree tematiche – che vanno dalla Scalability all’IoT e al Machine Learning, Microservices, Automation e Performance – il focus di interesse per Aruba sono le aree di approfondimento delle tecnologie a container e lo sviluppo in Cloud.

Nel corso dell’evento l’azienda condividerà un ambiente di DEMO per testare in real-time l’interfaccia di gestione e le principali funzionalità. L’obiettivo, anche in questo caso, è infatti di presentare la versione beta sviluppata dagli ingegneri di Aruba, raccogliendo feedback e considerazioni direttamente dai professionisti IT che la utilizzeranno e utili spunti in vista del lancio e per i successivi rilasci.

La soluzione Kubernetes as a Service (KaaS) di Aruba Cloud

La soluzione Kubernetes as a Service (KaaS) di Aruba Cloud è costruita con le migliori tecnologie presenti sul mercato, hardware di ultima generazione ed è erogata dalla rete di Data Center Aruba di proprietà dell’azienda e realizzati seguendo tutti i più alti criteri di efficienza e massimi standard di riferimento del settore. Ciò garantisce alla soluzione un’elevata sicurezza, ridondanza geografica – anche in ottica di Business Continuity e Disaster Recovery – ed una bassissima latenza sia fra le differenti availability zone, sia fra le varie region sulle quali la piattaforma sarà messa a disposizione.

Il servizio consentirà alle aziende di sviluppare applicazioni cloud-native beneficiando di un ambiente completamente open source, SLA elevati grazie alle infrastrutture in High Availability, scalabilità dei workload, API native di Kubernetes e strumenti di monitoraggio, il tutto in un contesto facilmente gestibile, con la massima trasparenza in termini di spesa e consumi ed erogato da un cloud provider 100% italiano.

Per ulteriori dettagli: http://aru.ba/cloudkubernetes