La trasformazione digitale del settore pubblico passa anche dalla capacità di renderla sostenibile e competitiva in aderenza ai principi nazionali ed europei. È questo il messaggio che Aruba, provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, porterà a Forum PA 2025, in programma dal 19 al 21 maggio al Palazzo dei Congressi di Roma, dove parteciperà in qualità di sponsor e relatore nella sessione plenaria di apertura.

Secondo Aruba, adottare un approccio sostenibile alla digitalizzazione significa poter esercitare piena autonomia nella gestione dei dati – decidendo come conservarli, utilizzarli, condividerli o trasferirli – sempre nel rispetto delle normative su privacy e sicurezza.

Significa anche aderire a principi condivisi di trasparenza, neutralità e responsabilità, e costruire sistemi capaci di resistere e adattarsi a scenari geopolitici ed economici globali in continua evoluzione.

Tema centrale dell’edizione 2025 è la costruzione di una Pubblica Amministrazione aumentata: un ecosistema in cui persone, tecnologie e collaborazione strategica tra attori pubblici e privati diventano leve fondamentali per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro digitale, inclusivo e sostenibile.

Aruba sarà presente nella sessione plenaria del 19 maggio, portando la propria esperienza sul tema della sostenibilità digitale e confrontandosi con rappresentanti delle istituzioni e aziende che stanno già declinando questo principio all’interno delle loro strategie.

L’intervento di Stefano Sordi, Direttore Generale di Aruba, si concentrerà su come coniugare l’innovazione tecnologica, il rispetto dei criteri ambientali, l’efficienza economica e la tutela della sovranità digitale, anche alla luce del Piano Triennale per l’ICT nella PA 2024-2026.

“La digitalizzazione della PA richiede oggi un approccio sostenibile e sovrano, capace di unire innovazione, protezione dei dati e trasparenza verso i cittadini. Le scelte che verranno fatte nei prossimi anni influenzeranno il percorso tecnologico, per cui è fondamentale garantire non solo sicurezza e compliance, ma anche portabilità e interoperabilità. La presenza di Aruba a Forum PA 2025 conferma il suo impegno al fianco della Pubblica Amministrazione e delle realtà pubbliche, con servizi come ad esempio il cloud, la PEC, l’hosting e la firma digitale, che abilitano la trasformazione digitale nel pieno rispetto dei principi europei” ha dichiarato Stefano Sordi, Direttore Generale di Aruba.

Nel corso dell’evento, Aruba metterà in evidenza anche il ruolo che può giocare in qualità di cloud provider italiano nel garantire l’affidabilità dei propri servizi, valorizzando la sua piattaforma cloud proprietaria, interamente progettata, realizzata e gestita in Italia oltre ai propri data center presenti sul territorio nazionale. Spiegherà, inoltre, come la PEC sta evolvendo in ottica europea diventando ancora di più uno strumento strategico per PA, imprese e cittadini anche per le comunicazioni transfrontaliere a valore legale e mostrerà nuove suite che permettono di governare processi certificati end-to-end.

Grazie all’esperienza consolidata, servizi, soluzioni e infrastrutture all’avanguardia, Aruba si propone come un partner nazionale per una digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nel pieno rispetto dei principi europei e delle normative in vigore.

Per ulteriori informazioni sull’evento: https://forumpa2025.fpaeventi.it/it-IT

