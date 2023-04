Aruba al KubeCon 2023 lancia la soluzione managed kubernetes

Disponibile in versione beta per il mercato europeo, la soluzione di Aruba Cloud Kubernetes as a Service si basa su tecnologie all'avanguardia, hardware di ultima generazione e una rete di data center europei di proprietà dell’azienda.

Aruba, cloud provider italiano, attivo nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, presenta la sua nuova soluzione di managed kubernetes – disponibile in versione beta per il mercato europeo – ideata per sviluppatori e professionisti IT interessati alla tecnologia cloud-native e costruita per servire aziende di ogni dimensione, dalla PMI fino alla large enterprise.

La soluzione – oltre al servizio di Kubernetes as a Service completamente gestito – implementa anche la modalità multi-cluster, perfetta per le grandi organizzazioni enterprise che hanno bisogno di gestire e orchestrare da un’unica console ambienti distribuiti on-premises, in public cloud e in edge.

“Per noi di Aruba è stato fondamentale essere presenti ad un evento pensato appositamente per il mondo dello sviluppo cloud-native che ci ha dato la possibilità di toccare con mano l’efficacia della soluzione che stiamo sviluppando e di raccogliere gli ultimi feedback in vista del lancio” – ha commentato Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Cloud – “Abbiamo incontrato moltissime altre realtà italiane veterane dell’evento che hanno apprezzato la presenza di un provider tutto italiano in grado di offrire questa tecnologia gestita e che consentirà loro di sviluppare applicazioni cloud con un interlocutore nazionale con copertura europea.”

Unico cloud provider italiano presente a KubeCon + CloudNativeCon 2023, evento di rilievo internazionale tenutosi quest’anno ad Amsterdam, Aruba ha presentato la sua soluzione ad un pubblico di 10.000 professionisti in ambito IT, raccogliendo centinaia di adesioni al suo beta program con l’obiettivo di ottimizzare il prodotto in vista del lancio ufficiale previsto per luglio 2023.

La soluzione Kubernetes as a Service (KaaS) di Aruba Cloud è costruita su un hardware di ultima generazione, su tecnologie leader di mercato, ed è erogata da un network europeo di data center di proprietà dell’azienda costruiti sui massimi standard di riferimento.

Tra le principali caratteristiche, si segnalano: