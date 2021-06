Una gamma completa di servizi di firma dedicati alla digitalizzazione dei processi decisionali e alla dematerializzazione delle pratiche amministrative enterprise, totalmente sicuri e personalizzabili, riconosciuti a livello europeo, certificando affidabilità e autenticità di ogni documento. Possibile anche la firma digitale “as a service”. Tutto con un impatto ambientale pari a zero.

La firma digitale per transizione digitale del mondo delle imprese

Il processo di dematerializzazione ha reso l’uso dei documenti cartacei superfluo, sia negli uffici della Pubblica Amministrazione, sia delle aziende. Basta un’email con un file allegato. Il problema è certificare che quel documento sia autentico, valido, integro e sicuro. Per fare questo c’è il servizio fiduciario della firma digitale.

Si tratta di un sistema di autenticazione in cui si sfrutta la firma digitale al posto di quella autografa, cioè quella apposta manualmente su carta, per garantire a chi riceve il documento la sicurezza della provenienza e l’inalterabilità delle informazioni contenute.

Insomma, la firma digitale dà pieno valore legale ai documenti siglati per via elettronica, esattamente come una firma con carta e penna, favorendo allo stesso tempo la transizione digitale delle imprese e l’innovazione del business, e garantendo elevati livelli di sicurezza e autenticità.

I servizi di firma digitale di Aruba Enterprise

Aruba Enteprise offre una vasta gamma di prodotti di firma elettronica e digitale per semplificare e dematerializzare i processi decisionali e amministrativi su misure per le aziende. Essendo diverse le esigenze in tema di servizi fiduciari, numerose sono le modalità di autenticazione previste: ogni impresa se vuole potrà procedere alla personalizzazione del servizio di firma digitale da richiedere in base alle esigenze specifiche.

Diverse opzioni di scelta, che consentono di individuare quella migliore per affiancare ogni azienda nel passo fondamentale della trasformazione digitale. Ma non solo, perché tali servizi di firma digitale sono da considerarsi come la risposta alla necessità di snellire, digitalizzare e gestire da remoto sia i processi aziendali che i rapporti con dipendenti, clienti e fornitori.

Fondamentale risulta sempre il lavoro di integrazione delle soluzioni Aruba Enterprise con i sistemi preesistenti all’interno delle organizzazioni, quindi risulta centrale la capacità del provider di trust service di accompagnare le aziende in questo processo di transizione digitale che porta alla soluzione su misura.

La personalizzazione delle soluzioni

Oggi Aruba Enterprise dispone di una divisione dedicata e specializzata, in grado di studiare ed offrire soluzioni all’avanguardia e consulenze mirate per aiutare i clienti che vogliono cogliere le grandi opportunità che l’IT e la digital transformation possono offrire.

Una visione che poggia sul dialogo, sulla comprensione dell’esigenza del cliente e sull’ideazione delle soluzioni che possano rispondere a quelle esigenze, combinando le migliori tecnologie disponibili sul mercato.

In più, in termini di sicurezza, il sistema di codifica crittografica a doppia chiave asimmetrica, su cui si basa la firma digitale, consente di garantire autenticità e integrità dei documenti sui quali viene apposta, divenendo l’equivalente elettronico di una firma autografa apposta su carta.

Tramite i sistemi Aruba sono state apposte in un anno 1,7 miliardi di firme digitali, per una media di 3.000 al minuto (50 firme digitali al secondo).

Le sei soluzioni di firma digitale di Aruba Enterprise

Firma automatica massima

Le tecnologie HSM (Hardware Security Module) rendono il servizio estremamente adatto per la gestione di progetti che richiedono un elevato numero di firme.

Il software è in grado di apporre firme digitali in modo massivo su varie tipologie di documenti, grazie a semplici interfacce API.

Firma grafometrica

Identifica il firmatario con parametri grafometrici. La tavoletta grafica sulla quale viene apposta la firma, raccoglie i vettori grafometrici collegati al sottoscrittore, simulando una vera e propria firma autografa.

Firma Elettronica Avanzata (FEA) con OTP

La tecnologia OSS (OTP Signing System) consente l’identificazione univoca della firma. La soluzione si basa su un codice “monouso” OTP (One Time Password) associato in modo univoco alla transazione di firma e su certificati digitali X.509m, rispettando i requisiti giuridici e informatici necessari alla qualifica legale come “Firma Elettronica Avanzata”.

Firma Digitale Remota

Completamente integrabile nei sistemi aziendali. Il componente server ARSS (Aruba Remote Signing Service) consente l’integrazione della Firma Digitale Remota con i sistemi di gestione documentale interni all’organizzazione, grazie anche all’Hardware Security Module remoto, che ospita la chiave privata relativa alla Firma.

Marca Temporale

Associa un riferimento temporale certo e legalmente valido ai documenti informatici La Marca Temporale apposta su un documento elettronico firmato digitalmente, ne garantisce la validità legale nel tempo, in conformità alla normativa nazionale (DPCM 22 febbraio 2013, Deliberazione CNIPA n. 45/2009 e s.m.i.) e alla normativa europea (Regolamento UE n.910/2014 del 23 luglio 2013 – eIDAS).

Cloud Signing Book

Digitalizza e semplifica i processi di sottoscrizione di documenti Soluzione web based as a service, per la gestione di tutti i processi autorizzativi dell’azienda in modalità digitale anywhere/anytime e con la possibilità di integrazione con il software di Conservazione Digitale.

I vantaggi dei servizi Aruba Enteprise

Utilizzare il servizio di firma digitale di Aruba Enterprise comporta diversi vantaggi, come la “Validità in Europa”, ottenibile grazie alla conformità alla normativa eIDAS, che garantisce l’accettazione e la validità a livello comunitario.

Altri vantaggi sono in termini di certificazione e dematerializzazione, con soluzioni hardware e software adatte allo sviluppo di processi aziendali certificati e dematerializzati. Ad essi si aggiungono la “personalizzazione” completa del servizio per configurare ed integrare gli applicativi aziendali e assecondare tutte le esigenze del cliente.

L’utilizzo di tecnologie avanzate garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza a livello tecnologico e organizzativo, mentre con l’impiego di soluzioni “web based as a service” è possibile accedere a servizi a consumo, modulari e scalabili, che semplificano e rendono efficaci le operazioni aziendali.

Tutte le soluzioni, infine, sono in grado di coniugare velocità, efficienza e massima sicurezza con la sostenibilità ambientale.

I data center di Aruba Enteprise sono progettati con un’attenzione particolare all’ambiente, dotati di impianti idroelettrici e fotovoltaici di proprietà che consentono di alimentarli con energia pulita e di reimmettere tale energia pulita nella rete di trasmissione nazionale, raggiungendo una carbon footprint negativa.

È in questo modo che è possibile supportare le attività dei clienti con un impatto ambientale pari a zero.