I servizi fiduciari come Pec, Spid, Marcatura temporale Firma elettronica stanno giocando un ruolo chiave nella transizione digitale delle imprese e del Paese intero. L’offerta di Aruba Enterprise per favorire questo processo e garantire nuovi standard di affidabilità e facilità d’uso.

La transizione digitale è ormai in atto, ma è un percorso di innovazione costante, che necessita di grande flessibilità e di competenze avanzate, spesso non compreso in tutta la sua portata storica, economica e sociale. Non si tratta solo di virtualizzare un processo, ma di ripensarlo in una nuova chiave, che deve essere digitale.

Trasformazione digitale e cambiamento

Un vero e proprio cambiamento concettuale del lavoro da svolgere, che va inteso anche in termini culturali, legali, di change management, cioè come insieme delle attività pianificate volte alla gestione di ogni percorso di cambiamento in azienda.

Si può cambiare per volontà, ma anche per necessità, o per il caso. Una crisi economica, un’emergenza sanitaria, qualsiasi variabile storico-sociale e ambientale può determinare questa scelta.

Transizione che comporta cambiamenti profondi, che coinvolgono l’organizzazione interna, ma anche il modo di trattare la documentazione, dematerializzando, e di gestire i procedimenti con sistemi informatici.

Per questo motivo la transizione va favorita, anche attraverso la semplificazione dei processi, e soprattutto va gestita.

I Digital trust service

In ogni situazione, le organizzazioni devono poter mandare avanti il proprio business e i trust service, i servizi fiduciari, servono anche a questo, attraverso alcuni punti di forza ben precisi, che sono: facilità di integrazione di questi servizi con quelli preesistenti, personalizzazione degli stessi, localizzazione e gestione dei dati in sicurezza.

I trust service sono servizi fiduciari qualificati utilizzati per la dematerializzazione e l’ottimizzazione di processi interni alle aziende, ma anche tutti quei servizi volti ad assicurare la massima affidabilità delle transazioni digitali e online, o per la creazione/verifica/convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici e servizi di posta elettronica certificata (Pec).

D’altronde, la transizione digitale non ha modificato alcune esigenze di base, che possono essere la necessità di riconoscere l’identità delle persone, l’esigenza dell’opponibilità a terzi, di assicurare il valore legale di un documento.

I servizi fiduciari offerti da Aruba Enterprise

Le soluzioni di Aruba Enterprise

È in questo ambito che si collocano quei progetti e soluzioni IT che vertono su una personalizzazione dei servizi realizzata sulle espresse esigenze di aziende e Pubblica Amministrazione (PA) e di cui Aruba Enterprise si occupa attraverso un’ampia offerta di soluzioni che consentono di ottenere processi certificati e dematerializzati e servizi che favoriscono lo sviluppo di un’organizzazione aziendale che integra al suo interno determinate metodologie gestionali volte alla riduzione degli sprechi e all’efficienza dei processi.

I Digital trust service di Aruba Enterprise offrono la possibilità di semplificare la gestione delle comunicazioni interne ed esterne grazie alle soluzioni PEC; dematerializzare l’identità e gestire gli accessi con le soluzioni di SPID e strong authentication; sfruttare la firma grafometrica, con identificazione del firmatario con parametri grafometrici unici; superare i confini dell’archivio tradizionale grazie alle soluzioni di conservazione digitale a norma; proteggere lo scambio di dati con i siti web delle imprese e tutelare l’integrità dei software aziendali con prodotti certificati per codice, applicativi e server, grazie a certificati SSL (Secure Sockets Layer) e Code signing (per la sicurezza della firma digitale applicata alle componenti software, che così non potranno essere manipolate).

I sistemi Aruba gestiscono 7,6 milioni di caselle Pec attive, per 459 milioni di Pec inviate in un anno; consentono di apporre 1,7 miliardi di firme elettroniche e digitali all’anno (3 mila al minuto); hanno reso possibile l’apposizione di 74 milioni di marche temporali in un solo anno (fondamentali per associare data e ora certe e legalmente valide ai documenti informatici).

Il trust come fattore abilitante il cambiamento

Per questo i digital trust service sono considerati abilitanti il cambiamento, perché fiducia, sicurezza e garanzia sono tre parole chiave nel percorso della transizione digitale, valide per le aziende, quanto per la PA e il cittadino.

Le principali caratteristiche dei trust service di Aruba Enterprise sono:

facilità di integrazione : tutti i trust service di Aruba Enterprise sono integrabili nei processi pre-esistenti dei clienti, grazie alle interfacce applicative;

: tutti i trust service di Aruba Enterprise sono integrabili nei processi pre-esistenti dei clienti, grazie alle interfacce applicative; personalizzazione : tutte le soluzioni possono essere personalizzate per rispondere a specifiche necessità dei clienti;

: tutte le soluzioni possono essere personalizzate per rispondere a specifiche necessità dei clienti; localizzazione e gestione dei dati: i servizi in questione possono beneficiare della localizzazione e gestione presso l’infrastruttura data center e proprietaria Aruba, distribuita sul territorio italiano e in grado di garantire la massima sicurezza.

Aruba Enterprise è in possesso di conformità PSD2, come Qualified Trust Service Provider nella OBE Directory per la fornitura di QWAC e QSealC services, e nell’erogazione i propri trust service può fare affidamento sui Data Center Aruba, certificati ai massimi livelli di resilienza, sostenibilità ambientale e qualità infrastrutturale (Rating 4 ANSI/TIA 942-B-2017).