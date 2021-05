“L’intelligenza artificiale è alla base degli strumenti tecnologici di nuova generazione necessari per affrontare la competizione del futuro”. Lo ha dichiarato Antonella Ambriola, Technology Operations Director di WINDTRE, nel corso del suo intervento al webinar “AI 4 Sdgs: L’Intelligenza Artificiale per un futuro sostenibile”, organizzato da The European House – Ambrosetti.

“L’utilizzo dell’AI ha permesso a WINDTRE, in aree come la Technology Operations e il Customer Care, di gestire con l’automazione, in modo rapido ed efficace, le attività più ripetitive e consentire ai dipendenti di fare la differenza nei servizi a valore aggiunto”, ha proseguito la manager.

Per consolidare questo obiettivo, l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, infatti, ha avviato un importante processo di trasformazione digitale, per diventare sempre più Digital Leader del mercato, accompagnato da un ambizioso programma di formazione. “Per diffondere la cultura dell’innovazione e rendere le nostre persone ogni giorno sempre più ‘Future Ready’, WINDTRE – ha concluso Ambriola – ha investito con grande senso di responsabilità, in processi di formazione continui e costanti. Una sorta di ‘back to school quotidiano’ di cui la nostra azienda è particolarmente orgogliosa”.