Ambiente e clima, fondo da 121 milioni di euro per Italia e altri 10 Paesi Ue

Il fondo, che è stato incrementato del +20% di risorse finanziarie, servirà anche per la ripresa economica basata sulla transizione ecologica di 11 Paesi europei: Italia, Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia.

Raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti entro il 2030 e di neutralità climatica per il 2050 è considerato fondamentale per il processo di decarbonizzazione della nostra economia e dell’industria.

Il programma “Life”

La Commissione europea ha annunciato il finanziamento del programma “Life” con 121 milioni di euro, per sostenere progetti mirati proprio alla sostenibilità economica e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Non solo, il fondo, che è stato incrementato del +20% di risorse finanziarie, servirà anche per la ripresa economica basata sulla transizione ecologica di 11 Paesi europei: Italia, Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia.

“I progetti integrati Life promuovono interventi concreti che contribuiscono a proteggere l’ambiente, ripristinare la natura e rafforzare la biodiversità. Con questi investimenti aiutiamo paesi e regioni a reagire alle crisi sul fronte del clima e della biodiversità e a costruire un futuro giusto e sostenibile”, ha dichiarato Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

“Per realizzare il Green Deal europeo dobbiamo iniziare a mobilitare le risorse senza precedenti messe a disposizione per la transizione verde in Europa dal bilancio a lungo termine dell’UE e dal fondo per la ripresa”, ha aggiunto Timmermans.

I progetti integrati di 11 Paesi

Il programma finanzierà 12 progetti relativi a diversi settori, tra cui conservazione della natura, acqua, gestione dei rifiuti, adattamento ai cambiamenti climatici, mitigazione dei cambiamenti climatici, efficienza energetica.

Si tratta di progetti integrati finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad aiutare gli Stati membri a conformarsi alla normativa europea su risorse idriche, clima, ecosistemi e biodiversità, rifiuti e qualità dell’aria.

Tutela dell’ambiente in Italia: il progetto “Natura 2000” in Umbria

Per quanto riguarda il nostro Paese, il programma finanzierà il Progetto integrato “LIFE – Ambiente” (protezione della natura, rete Natura 2000), con lo scopo di valorizzare la rete “Natura 2000” in Umbria (LIFE IMAGINE UMBRIA).

In Umbria sono presenti 102 siti “Natura 2000” con una superficie complessiva di circa 140 000 ettari, approssimativamente venti volte le dimensioni di San Marino.

La regione dispone già di un piano strategico, frutto di un precedente progetto LIFE, che definisce le misure necessarie per gestire la rete Natura 2000.

Le attività includeranno l’armonizzazione della legislazione regionale in materia di protezione della natura e il miglioramento dello stato di conservazione di vari habitat e specie.

Saranno promossi anche il turismo sostenibile e l’occupazione verde.

Sintesi del progetto