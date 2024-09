Intervista all’On. Dario Tamburrano, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, coordinatore del gruppo The Left nella Commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo.

Estratto dell’intervista pubblicata originariamente sulla testata giornalistica Energia Italia News

1) Lo scorso 11 settembre la Commissione Europea ha pubblicato il Rapporto sullo Stato dell’Energia 2024, dal quale emerge che l’Europa sta rispettando la tabella di marcia sia in termini di sviluppo delle energie rinnovabili, sia di autonomia degli approvvigionamenti (soprattutto di gas). Quali sono, secondo lei, le principali criticità da affrontare nel prossimo futuro, anche in riferimento all’ultimo Rapporto di Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea e alla nuova composizione della Commissione europea annunciata dalla Presidente Von der Leyen.

Green Deal cambio di passo rispetto all’VIII legislatura

“Sicuramente, la prima Commissione Von der Leyen, con l’annuncio del Green Deal e il pacchetto “Pronti per il 55%” ha operato bene. Un cambio di passo rispetto all’ottava legislatura, per quanto riguarda l’autonomia strategica energetica dell’Unione Europea, almeno inizialmente negli annunci e nella prima parte della legislatura.

L’inversione di marcia

Successivamente c’è stato un certo cambio di direzione, iniziato già con il Regolamento per la tassonomia degli investimenti sostenibili, che nella proposta della Commissione Europea escludeva il gas e l’energia nucleare […]

