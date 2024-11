Una ministeriale per fare il punto sulle politiche urbane come strumento efficace per rispondere alle sfide imposte dalle transizioni ecologica, demografica e digitale. Città che rappresentano sempre più luoghi di innovazione, crescita inclusiva e resilienza climatica, occupando un posto centrale nella transizione verso modelli di sviluppo sostenibili, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Città che dovranno quindi accelerare la transizione zero emissioni, ma anche energetica e digitale. Il testo della Dichiarazione finale.

G7 e Sviluppo Urbano Sostenibile

La dimensione corretta per affrontare in modo sistematico e coordinato le sfide poste dalle tre transizioni globali, digitale, ecologica ed energetica, è “la dimensione della politica urbana integrata”. È quanto dichiarato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a conclusione del G7 “Sviluppo urbano sostenibile“, svoltosi a Roma, a Palazzo Altemps, dove sono stati discussi i temi relativi a “Impegno e azioni congiunte per lo sviluppo urbano sostenibile“ […]

