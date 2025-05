Data4Energy, la chiusura del progetto europeo in Svezia. I risultati

Emersa con chiarezza l’esigenza condivisa di strumenti più accessibili, formazione per il personale e una maggiore integrazione tra fonti di dati locali e nazionali. Il lavoro di Lepida.

Il 12 e 13 marzo si è tenuto a Falun, in Svezia, il seminario conclusivo del progetto europeo Data4Energy, un’iniziativa Erasmus+ volta a rafforzare le capacità delle Amministrazioni locali nella raccolta, gestione e utilizzo dei dati energetici per supportare politiche più efficaci in materia di sostenibilità ambientale.

Durante il seminario sono stati presentati i risultati delle interviste realizzate con Comuni di media dimensione in Emilia-Romagna e in Svezia, insieme agli esiti dell’indagine online rivolta ai piccoli Comuni.

Le evidenze hanno confermato un forte divario nella capacità di raccolta e utilizzo dei dati energetici: mentre i Comuni più strutturati mostrano pratiche consolidate, quelli di piccola dimensione evidenziano difficoltà legate alla frammentazione dei dati, alla mancanza di strumenti semplici e alla carenza di personale formato.

È emersa con chiarezza l’esigenza condivisa di strumenti più accessibili, formazione per il personale e una maggiore integrazione tra fonti di dati locali e nazionali.

Il 28 aprile si è tenuto un incontro online rivolto a coloro che hanno già partecipato alle attività di Data4Energy e a nuovi interlocutori interessati al tema della sostenibilità energetica e ambientale, in cui Lepida ha presentato i principali risultati emersi dal progetto e ha avviato una riflessione condivisa sulle prospettive future.

