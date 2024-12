L’importanza dei dati per il monitoraggio degli obiettivi su energia e ambiente: il progetto coinvolge partner svedesi come le contee di Dalarna e Jönköping, il laboratorio di ricerca RISE dell’Università di Bologna e Lepida.

Il progetto Data4Energy

Il kick-off meeting del progetto Erasmus+ Data4Energy (Data for better energy and climate monitoring) si è svolto a Bologna, ospitato da BIS – Bologna Innovation Square.

L’iniziativa ha come obiettivo il supporto alle strategie di monitoraggio degli obiettivi energetici e climatici, promuovendo la condivisione di buone pratiche e la creazione di basi per future collaborazioni.

Coordinato dal County Administrative Board di Östergötland (Svezia), il progetto coinvolge partner svedesi come le contee di Dalarna e Jönköping, il laboratorio di ricerca RISE dell’Università di Bologna, e Lepida, che apporterà competenze per favorire la transizione digitale delle PA della Regione Emilia-Romagna.

I lavori

All’incontro hanno partecipato anche il Comune di Reggio Emilia, ARPAE, AESS e Deda Next, che hanno condiviso le loro esperienze e sottolineato come la disponibilità di dati di qualità sia fondamentale per sviluppare politiche energetiche efficaci.

Nei prossimi mesi, il progetto proseguirà con interviste mirate e una survey online rivolta ai Comuni della Regione Emilia-Romagna, per raccogliere informazioni sull’utilizzo dei dati energetici e climatici, al fine di comprendere come vengano raccolti, gestiti, analizzati e utilizzati.

Obiettivi

Per ottenere un uso più efficace dell’energia e mitigare gli effetti sul clima è necessario un migliore monitoraggio statistico di questi settori. Un monitoraggio migliore consentirà alle autorità pubbliche di fornire un sostegno migliore sotto forma di educazione, informazione e finanziamenti.

La pianificazione politica per una società sostenibile è uno strumento fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Creando politiche che incentivino opzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio e promuovano uno sviluppo urbano sostenibile, i governi possono ridurre le emissioni, migliorare la qualità dell’aria e creare comunità più sane e vivibili. È necessario un monitoraggio robusto e a lungo termine degli obiettivi politici fissati per l’energia e il clima, a livello nazionale, regionale e locale.

