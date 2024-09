L’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) ha sottolineato come l’81% delle nuove rinnovabili del 2023, ossia 382 Gigawatt (GW), abbia avuto costi inferiori rispetto alle alternative nel fossile, a riprova di una competitività sempre maggiore delle prime.

Un confronto competitivo

Secondo l’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA), il 2023 ha rappresentato un anno di grande competitività per le rinnovabili installate. In totale, sui 473 Gigawatt (GW) aggiunitivi, l’81% – ossia 382 GW – ha avuto costi inferiori rispetto alle alternative nel campo del fossile.

Questa, la conclusione del Renewable Power Generation Costs in 2023, rapporto che la stessa IRENA ha presentato in occasione dei lavori della 79° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nello specifico, la cornice è stata quella dell’incontro sulle rinnovabili (Global Renewables Summit).

L’Agenzia ha posto l’accento sull’importanza del 2023. Un anno record per la transizione ‘verde’. Dati alla mano, infatti, gli scorsi dodici mesi hanno rappresentato una pietra miliare per la diffusione delle rinnovabili, con il solare e l’eolico a svettare […]

