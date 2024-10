La Regione Puglia ha avviato una consultazione pubblica per migliorare il disegno di legge sulle aree idonee all’installazione di impianti rinnovabili, in linea con la normativa nazionale ed europea.

Il ddl regionale mira a facilitare la transizione verso l’energia sostenibile, ma introduce anche vincoli maggiori rispetto alla norma nazionale, soprattutto per motivi paesaggistici.

SCARICA IL DDL AREE IDONEE DELLA REGIONE PUGLIA

Aperta la Consultazione pubblica

Anche la Regione Puglia ha aperto il processo partecipativo dedicato all’individuazione delle superfici e delle aree idonee per l’installazione di impianti rinnovabili in Puglia. La consultazione pubblica per la definizione della Legge regionale, così come stabilito dall’ultimo Decreto del MASE, sarà aperta fino al 16 Novembre con l’obiettivo di attuare, in tempi brevi, la normativa nazionale (ed europea) per promuovere l’uso delle energie rinnovabili sul territorio.

