ACIC Roma, un anno di innovazione nel Cloud. Roma, 9 ottobre 2019

9 OTTOBRE 2019

Ore 17:00

Accenture Cloud Innovation Center / Talent Garden Ostiense

Via Ostiense, 92 Roma

Accenture è lieta di invitarLa mercoledì 9 ottobre 2019 a partire dalle ore 17 all’evento “ACIC Roma – Un anno di innovazione nel Cloud”, per celebrare insieme il primo anno di attività dell’Accenture Cloud Innovation Center di Roma e per approfondire i trend futuri, le sfide e le opportunità di innovazione per il business legate all’adozione di soluzioni Cloud.

L’evento si terrà nella nuova sede del centro, presso Talent Garden Ostiense, il nuovo distretto dell’innovazione e punto di riferimento per la community tech romana.

Durante l’evento – partendo da uno sguardo sulle milestone di questo primo anno – guarderemo al futuro del cloud anche attraverso gli innovativi use case che abbiamo implementato e implementeremo in collaborazione con l’ecosistema di vendor tecnologici che lavora con Accenture all’interno di ACIC.

Talent Garden è una piattaforma dove i professionisti del digitale, della tecnologia e della creatività lavorano, apprendono e si connettono.



L’evento sarà riservato ad un numero ristretto di partecipanti.

Per confermare la partecipazione scrivere a: eventi@supercom.it