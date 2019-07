Al via in Accenture programma di rinnovamento degli spazi e arricchimento dell’esperienza professionale. Si parte da Milano. Fabio Benasso, Presidente e AD Accenture Italia: “Le nuove modalità di collaborare e innovare con colleghi, clienti ed ecosistema, nonché il nuovo sistema valoriale dei giovani talenti, hanno reso necessario un ripensamento degli spazi di lavoro”.

Arricchire l’esperienza professionale dei propri dipendenti e abilitare nuovi modelli di lavoro che, attraverso elementi come la co-creazione e la collaborazione, permettono di comprendere le esigenze dei clienti e offrire, in tempi rapidi, soluzioni innovative per risultati sempre soddisfacenti.

È questo il programma Accenture di “rivisitazione degli spazi e arricchimento dell’esperienza lavorativa”, che prevede oltre 360 milioni di euro di investimenti e che coinvolgerà le principali città in cui l’azienda è presente, con un investimento complessivo su più di 70.000 metri quadrati.

“Le nuove modalità di collaborare e innovare con colleghi, clienti ed ecosistema, nonché il nuovo sistema valoriale dei giovani talenti hanno reso necessario, per un leader come noi che da oltre 60 anni in Italia aiuta le aziende a reinventarsi e creare valore sostenibile nel tempo, un ripensamento degli spazi di lavoro”, ha dichiarato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia.

“Siamo convinti che questo rappresenti un passo necessario per continuare a traghettare le imprese verso le sfide dell’era post digitale e, allo stesso tempo, condizione necessaria per proseguire il percorso di successo di Accenture in Italia. Siamo felici che questo programma parta da Milano, città che in questi anni si sta configurando sempre più come polo dell’innovazione, primo tassello di un percorso più ampio che toccherà tutte le nostre sedi a conferma della centralità che l’Italia mantiene nelle strategie del Gruppo Accenture”.

Gli spazi ristrutturati, rigenerati e rinnovati prenderanno il nome di “Forward Building” e saranno terminati entro il 2021.

Il programma degli interventi partirà dalla città di Milano, con il Forward Center di Via Nino Bonnet, a pochi passi da Corso Como e, successivamente, con il Forward Hub Milanofiori Nord. Seguiranno Roma e altre sedi italiane.



Si tratta di un programma di arricchimento dell’esperienza di lavoro, “che porrà al centro il benessere delle persone, con l’obiettivo di permettere a ognuno di noi di esprimere il meglio di sé”, ha commenta Francesca Patellani, Director of Operations di Accenture Italia.

“Confermiamo l’attenzione verso le nostre risorse, a cui da sempre rivolgiamo iniziative concrete per rendere l’esperienza professionale sempre più bilanciata e inclusiva e, allo stesso tempo, vogliamo farci ambasciatori presso il nostro ecosistema allargato di un nuovo modo di concepire l’esperienza professionale, che siamo certi permetterà a tutti gli attori di raggiungere risultati sempre più ambiziosi e creare valore sostenibile nel tempo”.

I “Forward Building”, infatti, si legge nella nota diffusa dall’azienda, saranno dotati di ampi spazi per la co-creazione e comprenderanno “servizi a supporto di un miglior bilanciamento fra vita lavorativa e personale”, con zone per la collaborazione e la socializzazione, aree per meeting informali, ambienti creativi e centri esperienziali, dove immergersi nelle nuove tecnologie, zone dedicate alla pausa pranzo con vendita di cibo salutare, aree destinate al relax, un’infermeria, sale per visite specialistiche, servizi per la pratica sportiva e molto altro.

I nuovi edifici, infine, saranno realizzati con materiali ecologici, utilizzeranno energia rinnovabile, luci a basso consumo e promuoveranno un uso sostenibile della plastica, implementando allo stesso tempo i principi fondamentali per il contenimento dei consumi energetici e idrici, ottenendo una riduzione delle emissioni inquinanti e garantendo il miglioramento della qualità ecologica degli interni.