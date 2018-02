Accenture, inaugurato un centro per l’Innovazione IIoT a Modena

Accenture amplia il suo Industry X.0 Innovation Network in Europa con un nuovo Industrial IoT Innovation Center a Modena. Il centro offre alle aziende un modo per approfondire, testare e scalare soluzioni IIoT e trarre vantaggio dalle ultime tecnologie additive, per raggiungere nuovi livelli di efficienza e crescita attraverso miglioramenti nell’ambito dello sviluppo prodotti, dell’ingegneria, della produzione, della customer experience e della cyber security.

La nuova struttura fa parte di un piano di investimenti da 1,4 miliardi di dollari da parte di Accenture, volto a espandere il suo business Industry X.0. Industry X.0 è la definizione data da Accenture al profondo cambiamento della manifattura industriale verso prodotti e servizi digitali che richiederanno in misura sempre maggiore nuovi metodi e processi di produzione e fruizione, oltre che di supporto sul campo.

L’IIoT Center di Modena sarà sviluppato in collaborazione con HPE COXA, una società specializzata in engineering per i settori automotive, motorsport e automation solution; HPE COXA collabora con i player di riferimento di questi settori a livello sia locale che mondiale. L’azienda è specializzata in tecnologie metallurgiche meccaniche e ha recentemente inaugurato un nuovo centro di ricerca per le tecnologie additive metalliche; più di due terzi dei suoi 250 dipendenti sono ingegneri.

L’ampliamento del network rafforza le capabilities di Accenture a supporto della digitalizzazione industriale, nonché la presenza dell’azienda nei principali mercati manifatturieri europei. Il network include l’Innovation Center di Garching, realizzato da Accenture in Germania, e verrà ulteriormente ampliato quest’anno con l’apertura di un altro centro in Nord America. I clienti del centro di Modena avranno accesso a diverse strutture e servizi, come workshop focalizzati sull’Industrial Design Thinking o Aree di Esperienza IIoT per showcase tecnologici, oltre che a ecosistemi regionali in grado di collegarli a importanti partner tecnologici, società di ricerca e start-up industriali.

“I clienti in visita al nuovo centro di Modena potranno vedere da vicino il funzionamento delle più recenti tecnologie manifatturiere per prodotti digitalizzati,” ha dichiarato Aidan Quilligan, Managing Director di Accenture e responsabile globale di Industry X.0 “Nel nuovo Innovation Center sono presenti tecnologie che possono aiutare le aziende a sviluppare le soluzioni adatte alle loro sfide e a ottenere un vantaggio competitivo. Lavorando al centro con i nostri esperti, i clienti potranno sperimentare in prima persona un approccio sistematico all’innovazione che li aiuterà ad accelerare i progetti, ottimizzare i costi e cogliere maggiori opportunità di crescita nel mercato digital-first di oggi.”

“Accenture continua il suo piano dedicato all’Italia con investimenti che premiano la capacità di innovarsi delle aziende del secondo Paese manifatturiero della UE”, ha dichiarato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia. “Il centro di Modena, nel cuore di uno dei principali poli di eccellenza del Paese, arricchisce con un fondamentale tassello dedicato al manifatturiero la nostra presenza di hub sul territorio, al supporto delle aziende che vogliono accelerare la loro agenda di trasformazione digitale. Il nuovo Industrial IoT Innovation Network porterà le imprese del settore nella prossima fase dell’era digitale, consentendo loro di sperimentare le soluzioni che possono incidere in maniera significativa sull’evoluzione dei modelli di business, dei prodotti e della customer experience.”

I clienti in visita al centro potranno esplorare le tecnologie e i processi chiave dell’IoT (Internet of Things) che gli consentiranno di digitalizzare le loro attività per ottenere più efficienza e crescita:

applicazione di manufacturing analytics e di predictive maintenance, analizzando i dati prodotti dai sensori IoT tramite cloud e big data;

IIoT (Industrial Internet of Things) e soluzioni software che consentono la gestione delle attività, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature connesse;

soluzioni Connected Industrial Worker per una maggiore sicurezza, efficacia e efficienza;

Industrial Consumerism e come digitalizzare l’esperienza del cliente in ambiente business-to-business;

innovazione di prodotti, servizi, soluzioni e modelli di business utilizzando approcci basati sul customer insight e sul design thinking;

ingegneria digitale e sviluppo di prodotti industriali per integrare al meglio la gestione dei cicli di vita dei prodotti e delle applicazioni;

idee trasformative per le operazioni di carico mediante informazioni in tempo reale.

Uno studio globale di Accenture su 11 tecnologie digitali in otto settori industriali ha evidenziato che la combinazione ottimale delle nuove tecnologie utilizzate secondo un approccio Industry X.0 potrebbe incrementare il valore delle aziende a livello mondiale di 6,068 miliardi di dollari in media.

Da questi dati globali, Accenture ha prodotto la ricerca “Industry X.0 – Digital Reinvention of the Italian Industry”, da cui emerge che le aziende manifatturiere italiane riconoscono l’importanza di adottare un nuovo modello industriale che permetta loro di sviluppare prodotti e servizi innovativi attraverso l’adozione delle nuove tecnologie. Ne sono prova i circa 4 miliardi di dollari investiti in tecnologie IoT nel 2017 che, secondo IDC,[i] posizionano l’Italia al secondo posto in Europa dopo la Germania.

Dallo studio Accenture emerge anche che, benché lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi sia considerato dai dirigenti italiani una priorità strategica, meno di un terzo delle aziende intervistate si aspetta che un investimento nel digitale porti a un incremento della clientela. Allo stesso tempo, più della metà delle grandi aziende e circa la metà delle PMI temono che ritardare l’innovazione possa mettere a rischio la loro futura sopravvivenza. I manager italiani sono in una fase di ripensamento delle loro priorità strategiche, in cui è fondamentale sperimentare percorsi di trasformazione dei modelli operativi e di business in grado di generare un concreto valore incrementale.

“La posizione di cui godiamo, al centro della Motor Valley e del distretto dell’automation solution, ci ha permesso di sviluppare relazioni privilegiate con i più importanti player dell’area, oltre che con i produttori di riferimento globali di questi settori” ha dichiarato Andrea Bozzoli, Amministratore Delegato di HPE COXA. “Le dimensioni contenute dell’azienda in termini di volumi e la completa integrazione delle fasi di sviluppo prodotto, in un contesto di alta complessità dal punto di vista tecnologico, sono gli ingredienti perfetti per caratterizzare l’azienda come laboratorio di sperimentazione per soluzioni innovative che, una volta che siano state concretamente dimostrate, possono essere trasferite su applicazioni di più larga scala. Testimonianze tangibili di questo approccio sono il Machining Innovation Lab, il centro di ricerca Metal Additive e il centro per il testing dei motori. L’ingresso nell’IOT Innovation Network di Accenture rappresenta una tappa coerente in questo percorso.”