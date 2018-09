Accenture, il 4 ottobre a Milano torna l’Insurance Day 2018

Manca poco alla XVII edizione dell’Insurance Day “Giovani Compagnie, Compagnie Giovani” l’appuntamento dove i principali attori del mercato assicurativo e gli esperti Accenture si confronteranno sullo stato dell’arte del settore in Italia e sui possibili scenari evolutivi.

In un mercato assicurativo rivoluzionato dalla tecnologia e dall’ingresso delle start up, le assicurazioni tradizionali rispondono trasformando i loro modelli di business e investendo in nuovi prodotti e competenze per innovare e migliorare l’interazione con i propri clienti.

Nel corso dell’evento, saranno presentati i risultati di recenti studi e indagini Accenture sugli investimenti in tecnologia delle compagnie assicurative e sulle esigenze dei consumatori in ambito assicurativo, che mostrano come il digitale sia ormai un fattore di importanza cruciale nella scelta di un servizio.

L’incontro sarà anche l’occasione per scoprire in anteprima l’Intelligent IOT for Insurance Center che Accenture inaugura a Roma e che consentirà alle assicurazioni di accedere alle soluzioni digitali più recenti, per generare nuovo valore per il business.

Infine, in sede d’evento verrà allestita un’area demo per toccare con mano i benefici delle soluzioni tecnologiche più evolute per il settore assicurativo.

Di seguito l’ agenda completa dell’evento , con tutti i relatori di eccellenza che si avvicenderanno durante la mattinata. Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili a questo link

AGENDA

Modera: Gabriele Capolino, Direttore ed Editore Associato, MF/Milano Finanza

9.00 Apertura dei lavori

9.15 Intervento di Daniele Presutti, Senior Managing Director Financial Services, Insurance Practice, EALA, Accenture

Dalle 9.35 alle 12.35 Il punto di vista delle compagnie con Interventi degli ospiti

12.35 Riflessioni sulla giornata e chiusura dei lavori

TRA I RELATORI

Francesco Bardelli, Responsabile Business Transformation, Generali Italia

Maurizio Cappiello, Amministratore Delegato, Poste Assicura

Direttore Generale Poste Vita

Gianluca De Cobelli, Amministratore Delegato, Yolo

Nicola Maria Fioravanti, Presidente, Intesa Sanpaolo Assicura

Amministratore Delegato, Intesa Sanpaolo Vita

Mauro Giacobbe, Amministratore Delegato, Facile.it

Matteo Laterza, Direttore Generale, UnipolSai Assicurazioni

Pietro Menghi, CEO, Neosurance

Alberto Minali, Amministratore Delegato, Società Cattolica di Assicurazioni

Daniele Presutti, Senior Managing Director Financial Services, Insurance Practice, EALA, Accenture

Alberto Vacca, Chief Business & Investment Officer, Aviva