La cultura della parità si conferma fattore determinante per promuovere innovazione: “il PIL globale potrebbe aumentare a 8 miliardi di miliardi di dollari nell’arco di 10 anni, se la mentalità innovativa aumentasse in tutti i paesi del 10%”.

Esiste un giacimento di PIL ancora da scoprire, sotto il terreno delle consuetudini, che è quello studiato dalla Banca d’Italia qualche anno fa: portando l’occupazione femminile al 60%, il PIL italiano aumenterebbe del 7%!

Una conferma di quanto l’innovazione sia legata alla cultura del cambiamento sotto ogni punto di vista.

Proprio su questo tema, Accenture ha diffuso ieri in tutto il mondo la ricerca dal titolo “Getting to Equal 2019”.

Un’indagine che ha coinvolto oltre 18.000 professionisti uomini e donne, distribuiti in 27 paesi tra cui l’Italia, costituita da 40 fattori chiave, in grado di contribuire alla promozione di una cultura del lavoro innovativa, raggruppati da Accenture in tre macro-categorie: “leadership coraggiosa”, “azione inclusiva” ed “empowering environment”.

“In quest’epoca di grande e diffusa difficoltà, le aziende e le organizzazioni devono rispondere con un’innovazione costante per avere successo”, ha spiegato Raffaella Temporiti, Managing Director Risorse Umane di Accenture Italia.

“La nostra ricerca evidenzia che attingere alla forza della cultura di un luogo di lavoro è essenziale per liberare lo spirito innovativo all’interno dell’organizzazione stessa”.

In un contesto di digital transformation che va ben oltre lo steccato aziendale, dalla ricerca è risultato che la stragrande maggioranza dei dirigenti in tutto il mondo concorda sull’idea che “un’innovazione costante sia essenziale per il successo“, mentre “il 95% vede l’innovazione come un elemento di vitale importanza, al pari della competitività e dell’efficienza economica”.

“La cultura della parità si conferma fattore determinante per una mentalità aperta all’innovazione”, si legge nel documento.

Tra gli aspetti della cultura della parità che favoriscono maggiormente lo sviluppo di tale mentalità e che quindi favoriscono e accelerano l’innovazione, ne evidenziamo uno in particolare: la creazione di un ambiente abilitante che valorizzi le capacità necessarie all’avanzamento, “più dell’80% dell’aumento della mentalità innovativa deriva infatti da questo fattore”.

La ricerca, inoltre, ha fatto emergere che “la mentalità tesa all’innovazione dei dipendenti italiani è quasi 19 volte superiore quando la diversità si unisce a una cultura delle pari opportunità, rispetto alle società in cui questi elementi sono meno comuni”.

I ricercatori Accenture, hanno poi sottolineato come la mentalità innovativa sia più forte nelle economie con un tasso di crescita più rapido e una più elevata produttività della forza lavoro.

L’opportunità è enorme: “è stato calcolato che il prodotto interno lordo globale potrebbe aumentare fino a 8 mila miliardi di dollari nell’arco di 10 anni, se la mentalità innovativa aumentasse in tutti i paesi del 10%”.

Il documento ha infine rilevato come uomini e donne abbiano un “innovation mindset” molto simile, nonostante per le donne sia moderatamente meno facile avere strumenti, tempo e incentivi necessari ad innovare. Tuttavia, la popolazione femminile risulta essere leggermente più propensa rispetto a quella maschile a sperimentare nuove idee, in maniera rapida e senza timore di sbagliare.