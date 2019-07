Il consiglio di amministrazione di Accenture (NYSE: ACN) ha annunciato la nomina di Julie Sweet come nuovo amministratore delegato. David Rowland, attualmente amministratore delegato ad interim, è stato invece nominato presidente esecutivo. Marge Magner, attualmente presidente non esecutivo del consiglio di amministrazione, riprenderà il suo ruolo di Lead Independent Director. Le nuove nomine saranno effettive a partire dal 1° settembre 2019.

Sweet è attualmente amministratore delegato di Accenture in Nord America, il più grande mercato geografico dell’azienda, con un fatturato di circa 18 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2018, che serve oltre il 70% delle società Fortune 500. In precedenza, Sweet è stata General Counsel, Secretary e Chief Compliance Officer di Accenture. In qualità di senior leader in Accenture per quasi un decennio, ha svolto un ruolo fondamentale nelle strategie di business e investimento dell’azienda. Prima di entrare in Accenture, Sweet è stata per 10 anni partner dello studio legale Cravath, Swaine & Moore LLP. Con il nuovo incarico, Sweet entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della società.

“Julie è la persona giusta per guidare Accenture nel futuro, data la sua forte padronanza del settore in cui operiamo e la sua comprovata capacità di ottenere risultati nel nostro più grande mercato“, ha affermato Rowland. “In Accenture ci troviamo su una traiettoria di crescita positiva e siamo molto ben posizionati per consolidare il nostro forte slancio. Sono davvero felice e orgoglioso di avere Julie al comando dell’azienda e sono entusiasta di lavorare con lei, insieme a tutto il nostro team di senior leadership, per garantire una transizione continua verso la prossima fase di crescita e leadership di mercato di Accenture“.

Magner ha dichiarato: “Julie vanta una comprovata esperienza dirigenziale e un’ampia conoscenza del settore, che riteniamo doti fondamentali per guidare Accenture. Tra le sue qualità spiccano la capacità di instaurare importanti rapporti con i clienti, il forte focus sull’innovazione come strumento di leadership, l’impegno verso le nostre persone e i nostri valori fondamentali e l’attenzione a fornire valore agli azionisti. A nome del consiglio di amministrazione, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Julie in qualità di amministratore delegato”.

“Allo stesso tempo, siamo lieti di continuare a beneficiare dell’esperienza di David nel suo ruolo attivo di presidente esecutivo. In questo periodo di transizione, David è stato un leader esemplare come amministratore delegato ad interim, garantendo un impegno costante a guidare l’attività di Accenture e a consolidare il nostro forte slancio. Siamo grati per la sua leadership e la sua direzione. Con Julie come amministratore delegato e David come presidente esecutivo, Accenture ha un potente vantaggio sul mercato“.

In qualità di presidente esecutivo, Rowland continuerà a svolgere un ruolo chiave ed essere attivamente coinvolto nelle attività di Accenture. Presiederà il consiglio di amministrazione, agirà come consigliere di Sweet e sarà coinvolto nella strategia di business a lungo termine di Accenture. Continuerà inoltre a rappresentare Accenture presso clienti in tutto il mondo e presso i principali gruppi esterni.

“Sono davvero onorato di guidare la nostra straordinaria azienda in qualità di amministratore delegato di Accenture“, ha affermato Sweet. “Non vedo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con il nostro eccezionale team di senior leader, insieme a David come presidente esecutivo e con l’intero consiglio di amministrazione. Il team di leader e le persone di Accenture rappresentano i migliori talenti del nostro settore. Insieme, coglieremo le prossime fasi di crescita per Accenture rimanendo totalmente concentrati sul servizio ai nostri clienti, creando un valore significativo per i nostri azionisti e fornendo le migliori opportunità di carriera alle nostre persone”.

Accenture ha confermato che non ci sono cambiamenti nelle prospettive dell’azienda per il quarto trimestre e per l’intero esercizio 2019 rispetto a quanto annunciato il 27 giugno, in occasione della diffusione dei risultati del terzo trimestre 2019.

Julie Sweet

Julie Sweet, 51 anni, è attualmente amministratore delegato di Accenture in Nord America, il più grande mercato geografico dell’azienda, che rappresenta quasi il 50% del fatturato globale di Accenture. Come membro del Global Management Committee di Accenture da quasi un decennio, Sweet ha svolto un ruolo fondamentale nelle strategie di business e investimento dell’azienda. Sweet è stata per cinque anni General Counsel, Secretary e Chief Compliance Officer di Accenture, agendo da consigliere principale della senior leadership e del consiglio di amministrazione e prendendo parte attiva nell’esecuzione delle strategie di M&A dell’azienda e in molte delle sue più grandi e complesse transazioni commerciali.

Al di fuori di Accenture, Sweet è leader su temi quali l’innovazione, l’impatto della tecnologia sulle imprese, l’inclusione e la diversità. Per affrontare il gap critico di competenze in America e per creare un’economia dell’innovazione inclusiva, Sweet lavora con i leader del mondo degli affari, dell’istruzione e del governo per creare un movimento nazionale di apprendistato professionale.

Sweet fa parte del consiglio di amministrazione di Catalyst ed è membro del TechNet Executive Council. È inoltre membro della Business Roundtable, che raggruppa gli amministratori delegati delle principali società americane allo scopo di promuovere politiche pubbliche a favore delle imprese, per cui in passato ha fatto parte del consiglio di amministrazione e ha presieduto il Technology Committee.

Prima di entrare in Accenture nel 2010, Sweet è stata per 10 anni partner dello studio legale Cravath, Swaine & Moore LLP. Ha conseguito una laurea di primo livello al Claremont McKenna College e un Juris Doctor alla Columbia Law School.

David Rowland

David Rowland, 58 anni, è stato nominato amministratore delegato ad interim di Accenture il 10 gennaio 2019. Nel corso dei suoi 36 anni di carriera presso l’azienda, Rowland ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali ed è stato un artefice fondamentale della strategia di crescita di Accenture. Prima della nomina ad amministratore delegato ad interim, è stato direttore finanziario di Accenture a partire da luglio 2013. Rowland è membro di lunga data del Global Management Committee di Accenture e ha fatto parte del consiglio di amministrazione e dell’Audit Committee di Avanade, una joint venture tra Accenture e Microsoft. Prima di essere nominato direttore finanziario, Rowland ha lavorato per più di sei anni come vicepresidente senior delle finanze di Accenture, per cui ha presieduto inoltre l’Operations Council.

