Incontro ACIC a Milano il 6 marzo 2019, alle ore 17:00 presso il Talent Garden di Via Calabiana 6, per parlare di “Intelligent Operations” e nuove tecnologie applicate alle IT operations.

Si terrà a Milano il primo appuntamento del 2019 con l’ACIC Roadshow, il programma di incontri organizzati da Accenture Cloud Innovation Center (ACIC), il centro Accenture dove le aziende hanno la possibilità di valutare rapidamente fattibilità e sicurezza di servizi cloud all’avanguardia, costruiti su misura per le singole necessità delle organizzazioni e accessibili grazie a un catalogo di use case reali, testati e personalizzabili.

La tappa milanese, la seconda ufficiale del roadshow ACIC, sarà ospitata il 6 marzo presso il Talent Garden Calabiana e avrà come temi centrali le “Intelligent Operations” e come le nuove tecnologie applicate alle IT operations possono abilitare il journey di trasformazione delle aziende.

L’evento, organizzato in collaborazione con i partner Resolve Systems, Splunk e ServiceNow, sarà anche l’occasione per toccare con mano gli use case sviluppati in questo ambito dal centro di innovazione Accenture.

I servizi ACIC sono tutti accessibili grazie a un catalogo di use case reali, testati e personalizzabili, facendo leva sulla collaborazione con un esteso ecosistema di partner e vendor tecnologici, dai grandi provider alle aziende più piccole pioniere di nuove tecnologie.

Per confermare la partecipazione scrivere a francesca.persico@accenture.com