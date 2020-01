Accenture ha inaugurato oggi a Napoli il Cyber Fusion Center, un centro all’avanguardia per l’innovazione nel settore della cybersecurity. Entro la fine del 2020 l’azienda prevede di raddoppiare il personale per raggiungere un totale di circa 100 professionisti.

Il centro nasce come evoluzione del già esistente Security Operation Center (SOC) in risposta alla sempre maggiore richiesta di innovazione da parte del mercato in tema di sicurezza informatica, e permettere alle aziende di avere accesso alle soluzioni più avanzate a livello globale e, allo stesso tempo, di beneficiare di un punto di riferimento locale per la protezione del proprio business digitale.

In linea con la strategia globale di Accenture Security, il nuovo polo si configura come un centro multidisciplinare d’eccellenza, in grado di fornire una gamma molto più ampia di competenze e tecnologie rispetto a un tradizionale Security Operation Center. È infatti attivo in ambito di Ricerca & Sviluppo su servizi di ultima generazione quali l’applicazione di Intelligenza Artificiale e Machine Learning per il rilevamento degli attacchi, metodologie e strumenti per analisi di malware avanzati, ricerca e utilizzo di informazioni di threat intelligence e sviluppo di sistemi di automazione nella risposta ai cyber attack.

La nuova struttura, situata presso il Centro Direzionale di Napoli in Via Giovanni Porzio.

Al fine di favorire la collaborazione in tempo reale tra i diversi team di professionisti, il nuovo centro è stato aperto in prossimità dell’Accenture Advanced Technology Center – il centro di eccellenza presente a Napoli dal 2001 che eroga servizi tecnologici innovativi a supporto dei percorsi di trasformazione delle imprese pubbliche e private – ed è collegato alla rete mondiale degli Accenture Cyber Fusion Center, con cui opera in sinergia.

Il Cyber Fusion Center di Accenture a Napoli

“Dopo l’apertura degli Advanced Technology Center di Napoli e Cagliari, con l’inaugurazione di questo centro dedicato alla cyber security Accenture conferma il suo impegno a investire anche nel Mezzogiorno”, dichiara Fabio Benasso, Presidente e Amministratore delegato di Accenture Italia. “Stiamo creando qui un vero e proprio hub dell’innovazione che opera in un ecosistema virtuoso con le istituzioni, le aziende e il mondo accademico e che è in grado di attrarre e valorizzare i talenti locali e di portare innovazione e crescita in tutto il Paese. Il Cyber Fusion Center di Napoli sarà certamente un importante punto di riferimento per aziende italiane ed internazionali”.

Paolo Dal Cin, Accenture Security Lead per Europa e America Latina, dichiara: “Una recente ricerca Accenture ha rilevato che, a livello mondiale, nei prossimi cinque anni le aziende potrebbero sostenere 5.200 miliardi di dollari di costi aggiuntivi e perdite di fatturato a causa di attacchi informatici. La cyber security è una tematica globale che riguarda tutti i settori industriali e la cui crescente complessità richiede competenze e soluzioni sempre più avanzate. I tradizionali SOC non sono più sufficienti a garantire la necessaria capacità di difesa. Il Cyber Fusion Center di Napoli fa parte della nuova generazione di centri Accenture pensati per aiutare i clienti a proteggere il proprio business e gli ecosistemi in cui operano, creando quel livello di fiducia digitale oggi fondamentale per la crescita di ogni organizzazione”.

Il Cyber Fusion Center di Napoli è il sesto centro di Accenture di questo tipo, insieme a quelli di Bangalore (India), Praga (Repubblica Ceca), Tel Aviv (Israele), Sydney (Australia) e Washington DC (USA).