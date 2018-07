Accenture al Campus Party di Milano per assumere neolaureati. Tutte le posizioni aperte

Accenture è sponsor di Campus Party e durante l’evento selezionerà, tra i partecipanti, talenti in linea con le posizioni aperte negli ambiti più innovativi richiesti dal mercato tra cui Industry X.0, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity.

La ricerca si rivolge sia ai giovani studenti / neolaureati in tutte le discipline con un focus particolare su quelle Stem (Ingegneria, Informatica, Statistica, Matematica e Fisica) sia ai professionisti con 3/5 anni di esperienza; le candidature possono essere presentate qui.

Dopo una prima selezione, i colloqui avverranno dal 18 al 22 luglio direttamente al Campus Party dove saranno presenti i recruiter di Accenture.

“Per Accenture Campus Party è l’occasione di incontrare i manager del futuro, i ragazzi neolaureati e i giovani professionisti destinati a riscrivere il futuro del mondo del lavoro” ha commentato Raffaella Temporiti – HR Director di Accenture Italia. “La crescente interazione uomo – macchina metterà sempre più al centro le competenze digitali, oggi fondamentali per inserirsi nel mondo del lavoro. Secondo una recente ricerca di Accenture il 65% dei giovani che iniziano la scuola oggi, occuperà posti di lavoro che ancora non esistono. 1 posto di lavoro su 10 sarà sostituito da automazione e intelligenza artificiale, per questo nasceranno nuove professioni alle quali i giovani devono essere introdotti sin dall’università e quindi subito dopo con programmi di stage e inserimento dedicati, come quelli che offriamo in Accenture.”

Accenture, che in Italia occupa circa 13.000 dipendenti, fonda il suo successo sul talento delle proprie persone: per questo è alla continua ricerca di professionisti e giovani neolaureati che con le loro capacità e le loro idee contribuiscano ogni giorno a guidare e accelerare il percorso di evoluzione digitale delle più importanti aziende. Negli ultimi quattro anni, ha assunto con un ritmo di circa 1.500 persone ogni anno.

L’azienda ricerca candidati con competenze distintive, creatività, energia e una spiccata propensione verso l’innovazione e le nuove tecnologie, da inserire in team multidisciplinari che operano sia a livello nazionale che internazionale.

La diversificazione del business di Accenture, presente in 120 paesi e in oltre 40 settori di mercato, facilita l’inserimento e lo sviluppo professionale più in linea con le attitudini, le aspirazioni e le esperienze di ciascun collaboratore, consentendo anche percorsi di carriera articolati sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

Lavorare in un’azienda solida e di successo come Accenture significa essere al centro di progetti più sfidanti e di respiro internazionale, all’interno di un network internazionale di circa 411mila professionisti, caratterizzato dalla molteplicità di esperienze, soluzioni e offerte e dalla capacità di mettere in campo nuove sinergie.

Ricerca candidati neolaureati

La ricerca si rivolge a giovani studenti dei corsi di laurea triennali o magistrali in tutte le discipline con un focus particolare su quelle STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) che desiderano un ‘esperienza in azienda per la stesura della tesi o per iniziare un percorso professionale con uno stage o una prima assunzione. I candidati saranno affiancati dai professionisti di Accenture che li coinvolgeranno nella gestione e nello sviluppo dei progetti presso i partner.

Sulla base degli interessi e curiosità, i giovani talenti potranno essere inseriti all’interno di un team che si occupa di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, strategie di utilizzo di Big Data e Predictive Analytics, architetture Cloud, implementazione di sistemi di Cyber Security, di nuovi modelli di business, trasformazione dei sistemi e dei processi di collaboration, re-ingegnerizzazione di processi, anche attraverso la robotica, implementazione di nuovi modelli di business e progettazione di Website e App native.

Ecco le prime 10 posizioni aperte:

Ricerca candidati con esperienza

Accenture ricerca professionisti con 3-5 anni di esperienza, con passione, curiosità, propensione a lavorare in team, ottime capacità comunicative e relazionali e buona conoscenza dell’inglese, che abbiano avuto modo di affinare le competenze in uno o più dei seguenti settori:

Sviluppo di sistemi integrati di Artificial Intelligence e Machine Learning

Strategie di utilizzo di Big Data e Predictive Analytics

Realizzazione di architetture Cloud

Trasformazione dei sistemi e dei processi di collaboration

Implementazione di sistemi di Cyber Security

Re-ingegnerizzazione di processi, anche attraverso la robotica

Implementazione di nuovi modelli di business (es. FinTech, InsurTech)

Progettazione di Website e App native

Gli interessati alle assunzioni Accenture e alle opportunità di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo. Per vedere tutte le posizioni aperte clicca qui.