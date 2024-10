INWIT, principale digital infrastucture company italiana, è stata premiata tra le principali aziende impegnate nella promozione dei principi ESG e nella valorizzazione delle relazioni con gli stakeholder nell’ambito del “Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva”, organizzato dalla Fondazione Pensiero Solido presso il Teatro Filodrammatici di Milano.

“Puntiamo sempre ad una comunicazione integrata, che significa non solo unire media relations, social media, digital communication, comunicazione interna e public affairs, ma anche integrare le diverse leve relazionali che sono presenti all’interno di un’organizzazione così articolata e complessa come la nostra. Proprio la leva della sostenibilità è una cartina di tornasole della coerenza di un’organizzazione tra ciò che si annuncia e ciò che si realizza effettivamente”, ha detto Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT.

“Nel quotidiano è necessario confrontarsi, ascoltare e convincere nel senso più bello di questa parola composta che è “Vincere – con”. Per questo quest’anno abbiamo organizzato il nostro primo Sustainability Day dedicato all’ascolto e al confronto con i nostri stakeholder tramite la condivisione di strategie, obiettivi e risultati. È stata l’opportunità per raccontare le ultime iniziative di INWIT nell’ambito della riduzione del digital divide e della sostenibilità ambientale – ha concluso Suigo – Tra i nostri progetti chiave figura il monitoraggio della qualità dell’aria e della biodiversità, grazie all’installazione di videocamere smart dotate di intelligenza artificiale sulle nostre torri di telecomunicazioni, ma abbiamo sviluppato anche progetti per monitorare e prevenire tempestivamente gli incendi boschivi in diversi Parchi Nazionali e nelle aree protette attraverso sensori IoT e gateway. Queste attività ci consentono di offrire un contributo concreto alla protezione dell’ambiente, coerentemente con il nostro impegno aziendale previsto nel Piano di sostenibilità”.

