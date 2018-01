5G, in Campidoglio tavolo permanente con gli operatori. Primo incontro settimana prossima

Un tavolo di lavoro permanente sul 5G in Campidoglio con gli operatori di telecomunicazioni. E’ l’iniziativa proposta dall’amministrazione di Roma Capitale e accolta con grande soddisfazione da parte degli operatori di settore che hanno auspicato l’immediato avvio. Il “tavolo permanente” avrà la funzione di analizzare ogni potenziale criticità, studiandone la relativa soluzione.

La Giunta Raggi si è impegnata a procedere con la convocazione del primo incontro già la prossima settimana, sottolineando come ci sia la piena volontà di creare le migliori condizioni per attrarre investimenti sul territorio e offrire migliori servizi ai cittadini.

La proposta è stata avanzata da Roma Capitale durante la riunione di oggi presso il Ministero dello Sviluppo Economico dedicata al tema dello sviluppo delle reti di telefonia mobile di nuova generazione e alla sperimentazione del 5G.

L’amministrazione capitolina, rappresentata dall’Assessorato Roma Semplice, ha confermato l’intenzione di procedere speditamente all’attuazione del regolamento comunale del 2015 che era rimasto finora inattuato.

In tale ottica, Roma Capitale ha garantito il massimo impegno sul tema della semplificazione delle procedure e sull’informatizzazione delle richieste di autorizzazione per fare in modo che gli operatori di TLC abbiano un unico punto di contatto con l’Amministrazione, evitando duplicazioni e rallentamenti nelle pratiche.

Fastweb, in prima linea nello sviluppo di infrastrutture e servizi 5G, condivide l’approccio proposto oggi dal Comune di Roma per risolvere tempestivamente tutte le potenziali criticità amministrative che potrebbero rallentare in futuro lo sviluppo del 5G e conferma la massima volontà di collaborazione con Roma Capitale per fare della città un laboratorio digitale di innovazione e una delle città europee all’avanguardia sul 5G.

Andrea Lasagna, Technology Officer di Fastweb ha ribadito: “Fastweb è pronta a mettere al servizio dell’amministrazione capitolina l’esperienza sviluppata e quella che maturerà grazie al progetto di sperimentazione di servizi 5G già avviato a seguito della firma del protocollo d’intesa con Roma Capitale lo scorso settembre, al fine di facilitare il deployment delle reti mobili di nuova generazione e accelerare il più possibile la trasformazione di Roma in una Smart City”.