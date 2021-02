10 piattaforme a pagamento utili per il marketing digitale

Vorticidigitali è una rubrica settimanale a cura di @andrea_boscaro promossa da Key4biz e www.thevortex.it. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale a cura dipromossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Se nella vita “vera”, quella conduciamo tutti i giorni, ci fossero tutti gli strumenti offerti dal digitale – a partire dal CTRL + Z per rimediare ai nostri errori – non saremmo più felici?

L’abbondanza degli strumenti che la Rete offre è tale per cui, in buona misura, i tool gratuiti – in particolare quelli offerti da Google e dai social media – sono sufficienti per analizzare il rendimento della propria presenza online e per osservare i concorrenti, ma è indubbio che in alcuni casi è necessario il potersi affidare a piattaforme a pagamento con le loro caratteristiche di maggiore ampiezza dei dati da cui originano, di personalizzazione delle informazioni disponibili ed infine di funzionalità avanzate che offrono.

Eccone dieci, diffuse nel nostro Paese e quindi supportate da una letteratura che le racconta e le rende ancora più intelligibili: