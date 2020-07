I migliori tool online per mappare i siti web dei concorrenti

Ecco qualche tool utile che la Rete offre per analizzare i siti web dei concorrenti con l'aiuto di strumenti di precisione.

Molti anni fa vissi, come capita a molti, un’acquisizione: la mia azienda era stata comprata da un gruppo americano e, tra le tante cose che imparai da quella esperienza – a fronte di un super lavoro che non avevo mai sperimentato prima – fu il lavoro costantemente scandito dalla mappatura degli aspetti di distanza fra il sito che gestivo ed i siti dei competitor diretti e dal lavoro settimanale per colmare questi gap.

Il tutto si traduceva in un grande foglio excel dove ogni area di concorrenza (numero di clienti, presenza sui motori di ricerca, performance tecnica del sito, …) veniva sezionata per fattori di miglioramento e affrontata pianificando continui interventi di carattere commerciale, digital, di sviluppo, etc.

Di quell’esperienza mi porto sempre dietro, a distanza di dieci anni, questo bisogno di analizzare i concorrenti e questa necessità di servizi di tool per farlo con precisione.

Ecco qualche tool utile che la Rete offre:

i tool di user experience come il recente Google My Store e i plugin che permettono di osservare il comportamento dei navigatori, come l’estensione Page Analytics su Google Chrome;

e i plugin che permettono di osservare il comportamento dei navigatori, come l’estensione Page Analytics su Google Chrome; le analisi di benchmark del traffico al sito come il Rapporti Benchmarking di Google Analytics;

gli speed tester come Google TestMySite e Google Speed Tester che rendono possibile la valutazione delle pagine dei siti di terze parti;

il numero e la qualità delle recensioni sui social, nel Web, su My Business;

i tool di analisi SEO come SemRush, Siteliner, Neilpatel, Screaming Frog ed in particolare gli strumenti per individuare backlink da acquisire;

Fanpagekarma Duel per individuare opportunità di miglioramento vs. i competitor diretti;

Ninjalitics e Iconosquare per l’analisi di Instagram;

Socialblade per Youtube.

Il rischio di questo approccio è ovviamente essere dei follower, seguire una strategia di cui non si possiede appieno la ragione anzichè individuare un proprio percorso di sviluppo: forse questo ciascuno può individuare il proprio sentiero una volta che si seguono le orme di chi, sulla strada, ci ha preceduto.