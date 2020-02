La potenza di calcolo degli smartphone - normalmente impiegata per posta elettronica, app, streaming di video o musica - è infatti una risorsa inutilizzata durante la notte. Grazie a DreamLab, può essere messa a servizio del progetto di ricerca “Genoma in 3D”, condotto con il sostegno di AIRC presso IFOM. Per i clienti Vodafone Italia, l’utilizzo non comporta il consumo del traffico dati.

Contribuire alla ricerca sul cancro, da casa, con lo smartphone, senza nessuno sforzo, mentre dormi. È possibile con DreamLab, una nuova app che trasforma lo smartphone in un prezioso strumento per accelerare la ricerca sul cancro, attraverso la genomica computazionale. Un progetto di “citizen science” che consente ai cittadini di sostenere concretamente il lavoro dei ricercatori AIRC dell’istituto di oncologia molecolare IFOM.

DreamLab – ideata e sviluppata da Fondazione Vodafone – offre a chiunque possieda uno smartphone la possibilità di contribuire alla lotta contro il cancro mentre il suo cellulare è inattivo, in carica, durante la notte. La potenza di calcolo degli smartphone – normalmente impiegata per posta elettronica, app, streaming di video o musica – è infatti una risorsa inutilizzata durante la notte. Grazie a DreamLab, può essere messa a servizio del progetto di ricerca “Genoma in 3D”, condotto con il sostegno di AIRC presso IFOM.

Quando lo smartphone è inutilizzato e collegato alla rete elettrica, l’app scarica piccoli pacchetti di dati e li restituisce ai ricercatori una volta elaborati. I risultati ottenuti da queste analisi possono aiutare a comprendere meglio le mutazioni genetiche nei pazienti colpiti da tumore. L’obiettivo in prospettiva è ottenere un quadro più completo di ciascun tumore, per meglio definire la prognosi e, di conseguenza, identificare terapie più personalizzate.

L’app è gratuita e può essere scaricata da app store per iOS e PlayStore Android. Per i clienti Vodafone Italia, l’utilizzo non comporta il consumo del traffico dati.

L’iniziativa ribadisce l’impegno di Vodafone e della Fondazione Vodafone nel favorire l’uso delle nuove tecnologie come strumento di innovazione sociale e di miglioramento della vita delle persone.

Dopo il successo del lancio in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, DreamLab è disponibile da maggio 2019 anche in Italia. Buono a sapersi.

